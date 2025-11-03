Kai Verbij verbaasde bij de NK afstanden vriend en vijand door zich op de 1000 meter te plaatsen voor de aanstaande World Cups. De voormalig schaatskampioen (inmiddels 31) keerde na een jaar zonder wedstrijden terug op de ijsbaan, en hoe. "Absoluut iemand om rekening mee te houden. Heel knap", stelt ex-topschaatsster Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Dat had hij echt niet gedacht", vervolgt Timmer, die onder de indruk was van Verbij. Ook Jutta Leerdam was uitermate blij voor haar ploeggenote bij Team Kafra. "Superknap dat hij in de top 5 eindigt, nadat hij er een jaar tussenuit was. Ik ben heel blij dat ik met hem naar Salt Lake City kan. Dan kunnen we daar goed samen trainen." Zelf heeft Verbij nog lichte twijfels of hij wel naar Noord-Amerika moet afreizen voor de World Cups. "Ik moet eerst maar eens overleggen met mijn coach."

Timmer weet wel welke keuze Verbij moet maken. "Die twijfel gaan we weghalen", zegt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin de drievoudig olympisch kampioene uitgebreid terugblikt op de NK afstanden. "Hij moet mee naar Salt Lake City. Daar kan hij trainen met Jutta. Het is toch lekker om bij het internationale veld aan te sluiten. Dat geeft een boost."

In de rubriek 'de applausmeter' zet Timmer de herrezen Verbij tot slot nog extra in het zonnetje. "Eerlijk gezegd geef ik het applaus aan Kai Verbij", waarbij ze aangeeft tijdens de NK afstanden extra van hem genoten te hebben. "Toch die onzekere tijd waarin hij niet weet waar hij staat. En zichzelf hier zo laat gelden. Absoluut applaus."

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt onze presentator en schaatsverslaggever Aron Kleeven samen met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op de aftrap van het schaatsseizoen. Timmer duidt de verrassingen en teleurstellingen van de NK afstanden. Verder gaat zij dieper in op enkele prikkelende stellingen over toppers als Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune en Joep Wennemars. Verder haalt ze herinneringen op aan haar eigen NK's, wordt er een korte quiz gespeeld en blikt ze vooruit op wat komen gaat.

In aanloop naar de NK afstanden schoof Kai Verbij ook al aan bij Marianne Timmer voor de interviewserie van Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Beluister hieronder de podcast met een openhartige Verbij over zijn eerdere successen en zijn moeilijke weg terug naar de top.

