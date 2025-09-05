Topschaatsster Angel Daleman (18) brak vorig seizoen door en hoopt een van de troeven te worden van Team NL bij de Olympische Winterspelen van 2026 te Milaan. Het olympisch seizoen staat op het punt van beginnen. Maar eerst geniet Daleman nog van het zomerzonnetje.

Op Instagram plaatst de Zuid-Hollandse specialiste op de kortere afstanden een zonovergoten foto. "Laatste zomerse foto voordat het seizoen begint", schrijft Daleman.

Gehuld in een paarse bikini zet ze haar hand voor haar ogen, zo verblindend zijn de stralen. Influencer Danique Hosmar, die veel post over sport en fitness, reageert zo: "Wat ben je mooi!" Dalemans vriend Beau Snellink, ook een profschaatser, houdt het bij een emoticon met een kus.

Beau Snellinks

Snellink en Daleman wonen zoals veel schaatsers in de nabije omgeving van ijspaleis Thialf. Maar ze wonen niet samen. Momenteel woont Snellink wel samen met een collega, Dat onthulde hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Hij deelt een huis met Lars Woelders, die deel uitmaakt van de marathonploeg van Team Essent. "Ik zou prima ook met Angel samen kunnen wonen, dat zit allemaal hartstikke koek en ei. Maar ik woon momenteel samen met Lars", sprak Snellink. "En ik woon gewoon hartstikke prettig met hem samen."

Zomerijs

Eind juni stond Daleman op het zogeheten zomerijs van Thialf. Het is een van de spaarzame momentjes dat buiten het seizoen om toch nog meters op ijs worden gemaakt. "Ik was gisteravond zelfs een beetje zenuwachtig", vertelde Daleman in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Ik was eerder wakker dan de wekker en dat heb ik niet heel vaak." Ook toen ze het ijs opstapte, waren die zenuwen nog niet weg en dat had ook een duidelijke reden: "Ik heb wat dingetjes aan mijn ijzers gewisseld, dus ik was wel van: hoe gaat het voelen? Maar het voelde gelijk goed, dus ik was echt heel blij."

Doorbraak

Daleman behoorde bij de WK afstanden 2025 tot het gouden Nederlandse trip, dat het onderdeel teamsprint werd. Ze heeft dus nu al een wereldtitel op haar naam, nadat ze in de twee seizoenen daarvoor het circuit voor junioren domineerde en talloze titels opeiste. Ook heeft ze tweemaal goud behaald bij de Jeugd Olympische Spelen.