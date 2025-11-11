Het viel tijdens de NK Afstanden op dat een aantal schaatsers reed met een helm. Marcel Bosker reed met het hoofddeksel beter dan ooit en Wesly Dijs vond het fijn om zich af te kunnen sluiten van het publiek, maar daarentegen liet Kjeld Nuis weten dat hij een helm 'helemaal niks' vindt. Die discussie bleef ook bij schaatsbond KNSB niet onopgemerkt. Technisch directeur Remy de Wit heeft er een duidelijke mening over: "Ik ben daar momenteel nog zeker niet voor."

Op alle ijsbanen van Nederland is inmiddels vanwege de veiligheid een helmplicht ingevoerd, maar er is één groep die zich daar niet aan hoeft te houden: de toppers in het langebaanschaatsen. Moeten zijn niet het goede voorbeeld geven en net als Bosker, die het voornamelijk om sportieve redenen deed, ook met een helm gaan rijden? Volgens Remy de Wit ligt dat toch net even anders. “De veiligheidseisen rondom een 400 meterbaan in een wedstrijd zijn prima,” zegt hij.

“Een boarding is goed genoeg. We praten over topsport, waarbij atleten een bepaalde vaardigheid hebben die ze heel goed beheersen. En wat ik ook zie, is dat die helmen een voordeel of een nadeel hebben, dat is individueel per sporter. Op het moment dat je dat gaat verplichten, verander je het hele speelveld. Daarom ben ik momenteel nog zeker niet voor.”

Beluister hieronder de aflevering van Schaats Inside met KNSB-directeur Remy de Wit:

'Atleten moeten kunnen kiezen'

Op dit moment mogen schaatsers zelf beslissen of ze met of zonder helm rijden. En dat is volgens De Wit precies zoals het moet zijn. “Ik vind dat niet gek”, zegt hij. “Ik kan me voorstellen dat, mét alles wat met veiligheid te maken heeft, atleten het prettig vinden om zelf die keuze te maken. Bij shorttrack is dat heel anders, dat is packstyle-racing. Langebaanschaatsen is head-to-head in een eigen baan, met eigenlijk maar één moment van wisselen waar je elkaar tegenkomt. Wat mij betreft kunnen atleten zelf kiezen of ze een helm willen of niet.”

Volgens De Wit doen veel ploegen inmiddels serieuze testen met verschillende helmen. “En dat vind ik eigenlijk wel mooi, want dan is het echt sporttechnische verbetering, naast veiligheid.”

Niet altijd sneller

Het argument dat een helm aerodynamisch voordeel zou bieden, gaat volgens De Wit niet altijd op. “De vraag is of het sneller is”, zegt hij. “Wat blijkt is dat het niet altijd sneller is. Als jij een bepaalde stijl hebt waarmee je met een helm de bocht in gaat en je draait je hoofd één keer naar links, dan is hij niet sneller. Het is per sporter gewoon heel verschillend."

Hij vergelijkt het met een tennisser. “Je zou het kunnen vergelijken met een backhand in topspin of slice. En binnen die slice heb je ook nog eens vijf verschillende soorten. Dit is precies hetzelfde. Jorrit Bergsma is iemand die bijvoorbeeld veel beweegt. Dus het is aan de ploegen om daar keuzes in te maken en volgens mij doen ze dat goed.”

Emotie of concentratie

De discussie illustreert volgens De Wit mooi hoe verschillend sporters denken. “Ik snap eigenlijk beide kanten heel goed,” zegt hij. “Als je heel gevoelig bent voor prikkels in je omgeving, dan is het misschien wel fijn dat je zo’n helm op hebt, want dan kan je je echt afsluiten. Maar als je, zoals Kjeld, juist veel energie krijgt van een juichend Thialf, dan moet je dat misschien helemaal niet willen. Want als je door de bochten klapt en je hoort dat het publiek met je meegaat, ja, daar kan ik me ook wat bij voorstellen.”

