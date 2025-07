Voor de topschaatsers staat het komende jaar natuurlijk alles in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan en dat geldt ook voor Kjeld Nuis. Hij is net als zijn concurrenten in de volle voorbereiding op het nieuwe seizoen en maakt daarin een opvallend uitstapje naar een andere sport.

Nuis en zijn ploeggenoten van Team Reggeborgh zijn al een tijdje weer in volle training voor het nieuwe seizoen, maar aangezien de eerste grote wedstrijd van het jaar (de NK afstanden) pas eind oktober op het programma staat, is er nu nog tijd voor wat andere dingen. Dat geeft de drievoudig olympisch kampioen schaatsen de kans om dinsdagavond aan de start te verschijnen bij een bijzonder evenement.

Geen schaatsen, maar een fiets

De topschaatster doet dan mee aan de Profronde van Surhuisterveen, één van de traditionele wielercriteriums na de Tour de France. Hij ruilt in Friesland zijn schaatsen dus in voor een fiets. Bij het criterium staan ook een heleboel renners aan de start die de afgelopen drie weken actief waren in de Tour. Onder meer Jonathan Milan (twee etappezeges en winnaar van de groene trui), Thymen Arensman (twee etappezeges) en Ben O'Connor (één etappezege) zijn van de partij.

Nuis heeft in het verleden wel vaker meegedaan aan criteriums, want twee jaar geleden deed hij ook al eens mee in Surhuisterveen. De schaatser staat donderdag ook aan de start bij de Profronde Westland in Wateringen. Daar doet hij zelfs al voor het derde jaar op rij mee.

Olympische Winterspelen

Voor de 35-jarige Nuis staat alles in het teken van de Spelen in Milaan. Gezien zijn leeftijd is dat waarschijnlijk zijn laatste kans om nog meer medailles aan zijn indrukwekkende palmares toe te voegen. Hij heeft tenslotte al drie gouden plakken in zijn bezit. Nuis was in 2018 de beste op zowel de 1000 als de 1500 meter en prolongeerde vier jaar later zijn titel op die laatste afstand. De schaatser zorgde daarmee voor een bijzondere statistiek, want hij reed drie keer een race op de Winterspelen en won ze dus allemaal.

Als Nuis in Milaan aan zijn derde Spelen mee wil doen dan zal hij zich eerst nog moeten plaatsen. Dat moet gebeuren tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi eind december in Thialf. Daar wordt na vijf dagen schaatsen duidelijk welke rijders naar Italië mogen afreizen om een gooi naar de medailles te doen.