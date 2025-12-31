De woorden van Joep Wennemars logen er niet om na de 1500 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De topschaatser haalde uit naar Kjeld Nuis, nadat de routinier meerdere opvallende uitspraken had gedaan over het OKT. Nuis reageert daar nu kort op.

Nuis sprak in de voorbije weken meermaals zijn onvrede uit het proces rond het OKT. Hij was van mening dat schaatsers als Femke Kok, Jenning de Boo (beiden ploeggenoten bij Team Reggeborgh) en Joy Beune (zijn vriendin) recht hadden op een ticket voor de Olympische Spelen, door hun uitstekende resultaten op de World Cups en WK's.

Wennemars werd als wereldkampioen van de 1000 meter ook gevraagd naar die woorden, maar liet zich daar voor het OKT amper over uit. Hij zei alleen dat we het met deze regels moesten doen. Oftewel: alle Nederlanders moesten zich bewijzen op het OKT. Dáár werden de tickets voor de aanstaande Winterspelen in Milaan verdeeld.

'Dat doet me heel erg goed'

Op de 1500 meter eindigde Wennemars op één en Nuis op de vierde plek. Daardoor viel laatstgenoemde buiten de boot en doet hij waarschijnlijk niet mee aan die afstand op de Olympische Spelen. Juist op die afstand is hij ook nog eens de regerend olympisch kampioen. Wennemars is blij met de sportieve tik die hij aan Nuis uitdeelde, zei hij na afloop bij de schrijvende pers. "Het doet me erg goed om op deze dag Kjeld Nuis eraf te rijden."

"Ik heb heel vaak mijn mond gehouden op momenten dat ik best wat wilde zeggen", zei Wennemars. "Dat heb ik niet gedaan en opgespaard voor de dag dat het moest. Dat is op het OKT en ík stond er vandaag en ga op drie afstanden naar de Spelen."

Wennemars vindt dat Nuis al veel eerder wat over het selectiesysteem had kunnen zeggen. "Kjeld heeft zich nooit voortijdig ingezet om dit soort regels aan te passen. Hij is niet aanwezig bij atletenvergaderingen en als hij er zelf belang bij heeft, dan begint hij te praten."

Reactie van Kjeld Nuis

NOS deelde één van de quotes op Instagram, waar Nuis van zich liet horen. Hij reageerde met één emoji, namelijk een high-five. De 36-jarige topschaatser kreeg veel lovende reacties onder de post.

