Joep Wennemars heeft met zijn zege op de 1500 meter bij het OKT zijn derde olympische ticket veroverd. De 23-jarige schaatser van Team Essent was op de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi de snelste op de 1500 meter. Daarna gaf hij zijn mening over de opzet van het OKT en had hij kritiek op collega Kjeld Nuis.

Wennemars heeft na zijn zege op het olympisch kwalificatietoernooi hard uitgehaald naar Kjeld Nuis. Die heeft volgens de 23-jarige schaatser van Team Essent op de verkeerde momenten kritiek op het selectiesysteem.

"Ik vind het ook belachelijk dat sommige schaatsers zich nog moeten bewijzen. Dat ben ik met Kjeld eens, maar dit is niet het moment om erover te zeuren. Dat hadden we vier jaar geleden en twee jaar geleden kunnen doen en dat kunnen we na de Spelen doen."

Team Essent

Wennemars plaatste zich met teamgenoot Tijmen Snel en zag Nuis als nummer 4 naast een olympisch ticket grijpen. "Ik ben boos omdat ik heel graag wilde winnen", zei hij vol adrenaline. "En het doet me erg goed om op deze dag Kjeld Nuis eraf te rijden."

"Ik heb heel vaak mijn mond gehouden op momenten dat ik best wat wilde zeggen", zei Wennemars. "Dat heb ik niet gedaan en opgespaard voor de dag dat het moest. Dat is op het OKT en ík stond er vandaag en ga op drie afstanden naar de Spelen."

Kjeld Nuis

Wennemars vindt dat Nuis al veel eerder wat over het selectiesysteem had kunnen zeggen. "Kjeld heeft zich nooit voortijdig ingezet om dit soort regels aan te passen. Hij is niet aanwezig bij atletenvergaderingen en als hij er zelf belang bij heeft, dan begint hij te praten."

"We wisten allemaal dat het vandaag moest gebeuren en hij was niet op de afspraak en ik wel. Ik ben van nature iemand die houdt van een beetje conflict, maar ik heb er heel vaak voor gekozen om mijn mond te houden en dat te gebruiken als brandstof."

Respect

"Kjeld is een fantastische schaatser", voegde Wennemars eraan toe. "Hij heeft dingen gepresteerd waar ik diep en diep respect voor heb. Maar hij had zich ook de afgelopen twaalf jaar hiervoor kunnen inzetten in plaats van op het OKT hierover te beginnen."

Nuis had een dag eerder zijn boosheid geuit over het selectiesysteem nadat zijn vriendin Joy Beune door een vierde plaats op de 1500 meter naast een ticket had gegrepen. De tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter had ook voorafgaand aan het OKT al gezegd dat hij vond dat schaatsers die goed hadden gepresteerd zoals Femke Kok en Joy Beune vooraf aangewezen moesten worden.

