De geluiden om Femke Kok een uitzonderingspositie te geven voor de Olympische Winterspelen in Milaan klinken steeds achter. Oud-topschaatser Mark Tuitert opperde het recentelijk al, maar nu zijn ook Ireen Wüst en Erben Wennemars overboord. Al is laatstgenoemd schaatsicoon wat minder stellig. Na de elfde 500 meter-zege op rij voor Kok, is in ieder geval Wüst overtuigd.

Er staat geen maat op Kok en dat bewijst de Nederlandse topsprintster niet alleen dit jaar. Wüst somt op hoe goed de rijdster van Team Reggeborgh internationaal gezien is: "Ze heeft twintig keer op rij een 500 meter gewonnen, een wereldrecord gereden én ze is drie keer wereldkampioen achter elkaar geworden", zegt het schaatsicoon tegen de NOS na de zege van Kok in Heerenveen. "Waarom zou Femke nog een olympisch kwalificatietoernooi (OKT, red.) moeten rijden?"

'Ze moeten haar beschermen'

Volgens Wüst verdient Kok een lossere aanpak richting de Spelen en zou de KNSB haar nu alvast aan moeten wijzen voor een zekere plek in Milaan. "Zij moet voor olympisch goud gaan op die 500 meter, ze moeten haar beschermen. Ze moeten tegen haar zeggen: 'Ga jij je lekker focussen'. Ik denk dat als ze weet dat ze zeker naar de Spelen gaat, dat er ook een last van haar schouders valt."

Erben Wennemars

Co-analist Wennemars is het tot op zekere hoogte met Wüst eens. Maar volgens hem gaat Kok gewoon het belangrijke OKT rijden. "Het is ook maar de vraag of zij het wil dat ze nu al aangewezen zou worden. Ze gaat heus wel op die afstand naar de Spelen. Ze is ook veel beter dan de rest, het gat is enorm groot. Ik zou zeggen: 'Ga lekker rijden'. Het is ook een mooie wedstrijd en weer een piekmomentje. Het wordt geen probleem voor Kok."

