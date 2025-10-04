Patrick Roest had de afgelopen periode een fysieke en mentale 'reset' nodig. Zijn pauze van de sport heeft de topschaatser goed gedaan. Zaterdag won hij namelijk op de 3000 meter bij de NK Clubs.

Het toernooi is zeven jaar geleden bedacht door ex-schaatser Sicco Janmaat. Het doel is dat schaatsclubs tegen elkaar strijden om zo ook van elkaar te leren. Elke club kiest per afstand een van zijn schaatsers, zowel bij de mannen, vrouwen als junioren. Dat leidt tot een puntenverdeling per afstand en een eindklassement. Hoe meer punten, hoe beter.

Roest heeft in ieder geval zijn steentje bijgedragen. Hij was namelijk de snelste op de 3000 meter. Hij bleef onder ander Joep Wennemars voor, die vijfde werd in een persoonlijk record. Het is een knappe prestatie voor de 29-jarige, die zijn schaatsen afgelopen winter links liet liggen.

Reset

Zes weken lang deed hij niets: geen krachttraining, geen fietsrit, zelfs geen klein rondje hardlopen. "Ik was niet klaar met de sport, maar wel met de situatie", zei hij in gesprek met het AD. Zijn lichaam en hoofd waren leeg, een reset was noodzakelijk.

Vorig seizoen noemde Roest zelf 'afgrijselijk': een ontstoken verstandskies, een rugblessure en vooral een lichaam dat hij te veel had belast. "Ik heb te gek gedaan", zei hij eerder. Nu kiest hij bewust voor doseren, want nog altijd is het oude topniveau niet terug.

Maar zijn prestatie van zaterdag laat wel zien dat hij op de goede weg is. De focus gaat vanaf nu op de Winterspelen van Milaan in februari 2026. "Ik denk echt nog niet aan gouden medailles. Ik wil eerst goede wedstrijden rijden en dan kijk ik wel waar ik terechtkom."