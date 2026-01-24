De Noorse schaatser Sander Eitrem heeft als eerste ooit de 5000 meter onder de 6 minuten afgerond. Bij de World Cup in Inzell kwam met zijn historische wereldrecord een droom in vervulling.

Twee weken voor de Olympische Spelen reed de 23-jarige Eitrem met 5.58,52 onder het wereldrecord van de Fransman Timothy Loubineaud van 6.00,23. Loubineaud reed het oude wereldrecord afgelopen november in Salt Lake City. Eitrem, de regerend wereldkampioen op de 5000 meter, was in Inzell sneller dan Metodej Jilek (6.01,98) en Loubineaud (6.03,65).

Ongeloof

Eitrem zag in de slotrit in Inzell zijn tegenstander Jilek uit Tsjechië snel beginnen, maar nam na enkele ronden het initiatief over met rondjes in de 27 en 28 seconden. Jilek bleef in de buurt, maar moest 3,5 seconden toegeven. Loubineaud had twee ritten eerder Davide Ghiotto verslagen en het baanrecord van de Italiaan overgenomen. Dat record bleef echter maar kort staan.

Eitrem was kort na de rit vol ongeloof. "Als kind droomde ik ervan de eerste te zijn die onder de 6 minuten zou schaatsen", zei hij bij de NOS. "Ongelofelijk. Ik denk dat ik enkele dagen nodig heb om het te beseffen."

Twijfels

De Noor gaf toe dat hij na de wereldbekerwedstrijd in Hamar in december, waar hij derde werd met 6.13,49, twijfels had.

"Maar na enkele weken trainen voelde ik me behoorlijk goed. Met 4 à 5 ronden te gaan kon ik nog steeds rondjes laag in de 28 seconden rijden en was ik er zeker van dat ik het vol kon houden. De laatste 100 meter wist ik dat ik het wereldrecord ging breken en had ik tijd om het te vieren."

Nederlanders

De Nederlandse schaatsers eindigden in Inzell ver van het podium. Chris Huizinga werd met 6.12,27 achtste en Jorrit Bergsma met 6.15,34 twaalfde. Stijn van de Bunt was eerder op de dag bij zijn debuut in de wereldbeker derde geworden in de B-groep.

De 21-jarige schaatser was met 6.11,96 langzamer dan de Italiaan Riccardo Lorello (6.09,33) en zijn landgenoot Marcel Bosker (6.11,67). Van de Bunt komt net als Bosker en Huizinga uit op de 5000 meter bij de Spelen van Milaan.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.