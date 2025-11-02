Kai Verbij verraste zondag vriend en vijand door zich te plaatsen voor de World Cups op de 1000 meter. Dat zag de gevallen topschaatser zelf ook niet helemaal aankomen, want hij had al andere plannen gemaakt. Hij twijfelt dan ook om deel te nemen.

Verbij is inmiddels 31 jaar en heeft meerdere WK-titels op zijn naam. Toch is zijn vijfde plek op de NK afstanden een verrassen. De schaatser van Team Kafra heeft namelijk een jaar niks gedaan.

"Ik had hier geen rekening mee gehouden", zegt hij na afloop van de kilometer dan ook tegen Schaatsen.nl. "Het is niet dat ik niet blij ben hoor, ik ben hartstikke blij."

Doordat hij als vijfde eindigde, mag hij naar de World Cup. Maar dat betekent ook veel reizen en weinig trainen. Dat levert een probleem op voor Verbij. "Ik kan niet diep zitten. Daarom moet ik gaan shorttracken. Daar hadden we net afspraken over gemaakt. Samen met Ted (teamgenoot Dalrymple, red.) zou ik me aansluiten in Thialf bij het team dat net onder de nationale ploeg zit. Ik heb zelf ook een verleden als shorttracker, had er ook zin in om dit te gaan doen…"

'Dan wordt alles anders'

Het is dus nog hoogstens onzeker of Verbij mee gaat doen aan de World Cup-wedstrijden in onder andere Salt Lake en Calgary. "Maar ik heb nog slechts acht weken tot het olympisch kwalificatoernooi, ik moet gewoon doortrainen. Als je naar Salt Lake gaat, moet je acclimatiseren en taperen voor de wedstrijd. Dan wordt alles anders."

Jutta Leerdam twijfelt geen seconde

Voor Jutta Leerdam, het uithangbord voor het team, is het duidelijk. "Superknap dat hij in de top 5 eindigt, nadat hij er een jaar tussenuit was", zei Leerdam. "Ik ben heel blij dat ik met hem naar Salt Lake City kan. Dan kunnen we daar goed samen trainen."

Volgens Leerdam is het "megabelangrijk" dat ze in Verbij een teamgenoot mee heeft. "Ik heb weinig trainingspartners en bij de wereldbeker is het ook minder makkelijk om met buitenlandse schaatsers te trainen. Nu kunnen we alles op het ijs samendoen."