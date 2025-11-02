Regerend wereldkampioen Joep Wennemars heeft in Thialf na een ongekend spannende 1000 meter ook de nationale titel veroverd. De rijder van Team Essent verwees Tim Prins en Jenning de Boo met een miniem verschil naar de andere podiumplekken. Kai Verbij zorgde voor een stunt.

De 1000 meter is in Nederland heel ruim bezet, want met regerend wereldkampioen Wennemars, Jenning de Boo, Kjeld Nuis, Tim Prins, Merijn Scheperkamp en Wesly Dijs waren er een heleboel kanshebbers op het goud. Wennemars troefde de andere toppers net als bij de WK in Hamar van eerder dit jaar opnieuw af.

Tweevoudig wereldkampioen Kai Verbij was de eerste grote naam die op het ijs verscheen, maar na een jaar afwezigheid werd er niet echt rekening met hem gereden. Hij kwam in 1.08,74 over de streep en die tijd bleef tot de laatste drie ritten staan. Verbij leek even te mogen hopen, maar zijn tijd werd uiteindelijk nog flink verbeterd.

Wennemars troeft iedereen af

Joep Wennemars en Tim Prins maakten er samen een geweldig gevecht van, waarbij de rijder van Team Essent zijn rivaal van Reggeborgh net aftroefde: 1.07,17 om 1.17,22. Hij profiteerde er daarbij misschien wel van dat de rits van het pak van Prins tijdens de rit scheurde en hij daardoor wat meer luchtweerstand had.

Wennemars zag dat Kjeld Nuis, op zaterdag nog winnar van de 1500 meter, met 1.08,44 niet aan zijn tijd kwam en moest vervolgens afwachten wat Jenning de Boo dan ging doen. De Boo reed vrijdag een baanrecord op de 500 meter en leek daar ook op de dubbele afstand naar op weg, maar gaf in de slotronde uiteindelijk dusdanig veel toe dat Wennemars na zijn wereldtitel ook de nationale titel pakte op de NK. Prins bleek uiteindelijk ook net iets sneller dan De Boo, die 1.07,29 reed.

Verbij stunt

Wennemars, Prins, De Boo en Nuis plaatsten zich niet geheel verrassend voor de eerste World Cups, maar de vijfde naam was wel een opvallende. Verbij bleek uiteindelijk genoeg te hebben gedaan om bij de eerste vijf te eindigen en mag dus naar de eerste wereldbekerwedstrijden te gaan. Dat mag gerust een stunt genoemd worden, want hij was het afgelopen jaar volledig van de schaatsradar verdwenen, maar maakte als onderdeel van Team Kafra dit weekend zijn comeback.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.