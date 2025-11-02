Jutta Leerdam greep voor het eerst sinds 2019 naast het goud op de 1000 meter bij de NK afstanden, maar teleurgesteld was ze niet. De topschaatsster liep zaterdag een liesblessure op en wist ondanks die problemen toch op het podium te eindigen: "Ik had het erger verwacht."

Leerdam is al jaren veruit de beste rijdster van Nederland op de 1000 meter, maar voor de NK afstanden waren er toch wat twijfels of ze een zevende gouden plak op rij kon gaan pakken. Niet doordat ze zelf slecht in vorm is, maar vooral doordat Femke Kok in trainingswedstrijden de afgelopen tijd ongelooflijk hard reed op de 1000 en 1500 meter. De taak van Leerdam werd nog een stuk zwaarder toen het zaterdag op de 500 meter in haar lies schoot.

De zesvoudig kampioene op de 1000 meter liet voor haar race al weten dat ze er rekening mee hield dat ze verslagen zou worden en dat bleek ook het geval. Kok won het goud en ook Marrit Fledderus eindigde voor Leerdam. Met die derde plek was Leerdam tevreden. "Ik vond het niet eens heel erg slecht. De eerste 600 meter voelde ik me weer een beetje mezelf weer op de 1000 meter. Die laatste ronde moet beter", reageerde Leerdam bij de NOS.

Leerdam wilde zelf de blessure niet als excuus gebruiken, maar had vooraf nog wel een schrikmomentje: "Ondanks dat het er bij de start kneiterhard in schoot bij de start, heb ik er geen last van gehad de rest. Het was niet lekker, maar ik klaag liever niet. Ik ga liever gewoon door. Ik vond het niet slecht. Die laarste ronde kan harder. Ik had het erger verwacht."

Leerdam hoopt dat het meevalt

In de laatste ronde gaf Leerdam wel wat tijd prijs op de concurrentie, maar ook dat kwam volgens haar niet door de blessure: "Ik was wat onwennig met die verzuring in het laatste rondje. Als ik dat één of twee keer heb gedaan, gaat het makkelijker."

Leerdam heeft twee weken de tijd om te herstellen, want dan moet ze in Salt Lake City aan de bak bij de eerste World Cup van het jaar. "Ik hoop dat het meevalt. Het is niet dat ik veel voel, hopelijk herstelt het goed." Ze maakt zich dan ook geen zorgen over de rest van het jaar: "Ik vind het een oké begin."

