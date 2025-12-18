Beau Snellink bereidt zich met 'gezonde zenuwen' voor op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De Nederlandse topschaatser weet dat hij niet in zijn beste doen verkeert én merkt op dat er dit jaar véél concurrentie is.

Er zijn nu vier World Cups verreden en dus heeft Snellink een goed beeld van hoe hij en de concurrentie er voor staan. Over zichzelf zegt de 24-jarige stayer: "Een beetje wisselvallig. In Calgary rijd ik een mooi PR. In Hamar was het niet heel slecht, maar ook niet goed. Ik hoop dat het volgende week beter zal zijn."

Veel kanshebbbers op het OKT

Met 'volgende week' doelt hij op het OKT. "Ik denk dat het heel krap gaat worden", geeft Snellink eerlijk toe als hem wordt gevraagd naar zijn eigen kansen. "Je hebt best wel wat mannen die 6,11 of 6,12 kunnen rijden." Daarmee doelt hij op de 'vaste garde' en nieuwe namen Stijn van de Bunt en Jasper Krommenhoek. "Ik denk dat het een klein gat zal zijn."

Spanning en chaos alom dus, op die vijf kilometer. "Het zal een heel mooie wedstrijd worden. Er zal een grote kandidaat omvallen en een nieuwe naam zich plaatsen", voorspelt hij. "Ik ga mijn stinkende best doen om erbij te zitten."

'Niet onmogelijk en niet ver weg'

Snellink bereidt zich met gezonde zenuwen voor, maar behoort naar eigen zeggen wel tot 'de rustige kant' van de schaatsers. "Het liefst had je gehoopt dat je even wat beter had gereden. Dan ga je met iets meer zelfvertrouwen richting die wedstrijd toe."

De vriend van Angel Daleman kan ook hoop putten uit zijn eigen resultaten. "Vorig jaar reed ik 6,11 op Hamar, daarmee had je tweede geworden deze World Cup. Dus het is niet onmogelijk en het is ook niet ver weg. Dat zijn dingen die ik zelf al heb laten zien. Het zit er ook gewoon in, het is alleen even diep graven."

