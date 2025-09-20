Topschaatsster Antoinette Rijpma-De Jong heeft in een openhartig bericht teruggeblikt op haar tv-optreden bij Carrie op Vrijdag, waarin ze een boekje opendeed over haar pestverleden. 'Dit onderwerp leeft, en het is belangrijk dat niemand zich er alleen in voelt,' deelt de topschaatsster, nadat ze veel reacties kreeg op het tv-fragment.

Rijpma-de Jong maakt er geen geheim van dat ze vroeger veelvuldig gepest is vanwege haar kenmerkende rode lokken. De topschaatsster richtte zelfs de de Antoinette Foundation om zich in te zetten tegen pesten. Bij Carrie op Vrijdag (Omroep MAX) vertelde Rijpma-de Jong vrijdag openhartig over haar vervelende verleden aan Carrie ten Napel, die gekenmerkt werd door veel pesterijen.

'Heel stom eigenlijk'

Hoewel de schaatsster geen geheim maakt van haar vervelende verleden, blijft het nog altijd een grote stap voor haar om er over te praten. Rijpma-de Jong ondervindt namelijk nog steeds de gevolgen van de pesterijen die ze als kind meemaakte. "Ik heb nog altijd last van bewijsdrang en onzekerheid", vertelde ze. De schaatsster verlaat dan ook nooit de deur zonder make-up. "Zonder lippenstift ga ik gewoon niet naar buiten. Heel stom eigenlijk", gaf ze toe.

'Trots op mijn rode haar'

Na haar openhartige tv-optreden, werd de schaatsster bedolven onder de reacties. Dat onthult Rijpma-de Jong in een bericht op LinkedIn, waarin ze terugblikt. 'Wie mij volgt weet dat dit onderwerp me diep raakt. Ik deel er vaker over, omdat ik geloof dat we pesten alleen kunnen stoppen door erover te blijven praten', opent ze het bericht.

'Na mijn gesprek bij Carrie op Vrijdag kreeg ik zó veel reacties en verhalen terug', gaat ze verder. 'Het raakte me, maar het sterkt me ook: dit onderwerp leeft, en het is belangrijk dat niemand zich er alleen in voelt.' De schaatsster sluit af met de woorden: 'Ik ben trots op mijn rode haar'. Een mooie ontwikkeling, want juist doordat ze veel gepest werd met haar rode lokken, vond de schaatsster het tijdens haar jeugd moeilijk zichzelf te accepteren zoals ze is. "Ik schaamde me gewoon", vertelde ze met tranen in haar ogen aan Ten Napel.

Steun

Met de Antoinette Foundation hoopt de schaatsster gepeste jongeren te helpen hun zelfvertrouwen terug te vinden door middel van sport. Zelf vond Rijpma-de Jong veel steun bij haar pony in de periode dat zij veelvuldig gepest werd: "Dat was eigenlijk mijn vriendinnetje, omdat ik geen vriendinnen had op school."