Antoinette Rijpma-de Jong is een van de succesvolste schaatssters van haar generatie. Zo won de 30-jarige Friezin de Europese allroundtitel al viermaal. Nu lijkt ze voor te sorteren op een nieuwe loopbaan als model. Haar nieuwe fotoshoot liegt er in elk geval niet om.

Regelmatig laat Rijpma-de Jong ook buiten de schaatsbaan van zich horen. Bijvoorbeeld met haar nieuwe stichting, waarmee ze geld inzamelt om zo de strijd tegen pesten in te zetten. Vanwege haar rode haardos werd de topschaatsster vroeger door onder meer schoolgenoten gekleineerd.

'Supertrots op deze shoot en het interview'

Ook heeft de Frieze schaatstopper er plezier in om af en toe een professionele fotoshoot te doen. Ditmaal kwam die wens uit in samenwerking met het tijdschrift Linda. Op Instagram geeft Rijpma-de Jong al een voorproefje van de shoot. Ze schrijft: "Supertrots op deze shoot en het interview in de nieuwste Linda."

Ze laat vier kiekjes van de sessie zien. Op de eerste foto zit ze aan een waterrand en draagt ze een wit wollen pakje. Op de tweede wordt ingezoomd op haar gezicht, zodat haar sproeten en rode lokken eruit springen. Op de derde hangt ze losjes achterover op een strandstoel en trekt ze een soort zwoele blik. Op de vierde ligt ze op een bankje en prijkt er een kek tasje naast haar.

Collega's onder de indruk

In de reacties bij de foto's van Rijpma-de Jong vinden we ook een aantal schaatscollega's. Onder anderen Femke Kok en Marrit Fledderus zijn enthousiast. Shorttrackkampioen Xandra Velzeboer reageert zelfs met drie verliefde smileys. Hartjes komen er van onder meer haar schaatsende zus Michelle, iconen Ireen Wüst, Irene Schouten en Erben Wennemars, maar ook van rivalen als Angel Daleman en Ragne Wiklund.

Wielrennen

In de zomermaanden is er een beperkte periode waarin schaatsers kunnen trainen op ijs. Dat is verder geen probleem met het oog op de aankomende wedstrijden. Ook op bijvoorbeeld de fiets kunnen schaatsers hun lichaam onderhouden, spieren op spanning houden en de conditie opkrikken.

Rijpma-de Jong traint niet alles op de fiets, maar doet ook mee aan wielerwedstrijden. Ze heeft onlangs opnieuw succes geboekt op de racefiets. De 30-jarige kampioene versloeg in het profcriterium van Zevenbergen zelfs meerdere wielertoppers. Haar man Coen Rijpma, vroege semiprof in het wielrennen, keek trots toe.

Held

'Wat een held!', schrijft hij in zijn Instagram Stories. Te zien is hoe Rijpma-de Jong als winnares van een eindsprint uit de bus komt. Ook tweevoudig olympisch kampioen schaatsen Gianni Romme complimenteert haar.