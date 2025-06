Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong is een van de vele Nederlandse ijzers in het vuur om bij de komende Olympische Winterspelen medailles te veroveren. Om bij het kwalificatietoernooi eind 2025 kans te maken op tickets, traint de veelvoudig allroundkampioene momenteel op de fiets in het berglandschap.

De viervoudig winnares van het EK allround is met ploeggenoten van Team Reggeborgh in de Dolomieten, een bergketen in Italië. Op Instagram laat ze fraaie plaatjes zien van de omgeving. De heuvels zijn letterlijk groen als gras, de bergeten op de achtergrond zien er uit als op ansichtkaartjes. Maar er moet ook stevig worden getraind. En fietsen bergop is, zeker als het kwik stijgt, geen eitje.

In de fik

"Quads on fire, views on point!", schrijft de schaatsster. Ofewel: 'Mjin dijbeenspieren staan in de fik, maar het uitzicht is geweldig!' Teamgenote Femke Kok, wereldkampioene op de 500 meter, lijkt dat te beamen in een reactie met hartjes. Ze is ook op de foto's te zien.

Team Reggeborgh heeft ook beelden gedeeld van de trainingen van Rijpma-de Jong. Ze doet oefeningen met een elastiekband, die zorgen voor weerstand, zodat ze kan werken aan haar kracht en explosiviteit. Het team heeft een afspeellijst samengesteld met de favoriete muziek van de leden. Bij de post van Rijpma-de Jong is 'Kom we gaan' van Guus Meeuwis gebruikt.

Huwelijk

Drie jaar geleden gaven Antoinette en Coen Rijpma elkaar het jawoord. Het stel is nog steeds dolgelukkig samen en blikt terug op de bruiloft en de eerste jaren als man en vrouw. Beiden vinden het knap dat de ander het huwelijk nog steeds volhoudt.

"Ze heeft me nog steeds niet verlaten", grapte Rijpma destjids op Instagram. "Ik doe dus toch iets goed. Ik hou van je." Hij deelt bij de tekst een aantal intieme foto's met zijn vrouw waaruit blijkt dat ze na drie jaar nog steeds verliefd zijn.

Tour de France

Coen Rijpma maakt via zijn sociale media bekend dat de toprenners komende zomer in zijn wiel gaan rijden. Figuurlijk dan, want hij rijdt de hele Tour de France mee maar een dag voordat het peloton dezelfde etappe aflegt.

"Soms moet je gewoon dat ene plan waar je stiekem altijd van droomde uitvoeren. Voor mij betekent dat deze zomer: 21 etappes, 3.496 kilometer en 46.000 hoogtemeters door Frankrijk. De héle Tour de France, één dag vóór de profs uit", kondigt hij aan op sociale media als Instagram en LinkedIn.