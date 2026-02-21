Voor Femke Kok zitten de memorabele Olympische Winterspelen er op. Ze won goud op de 500 meter, zilver op de 1000 en een mooie ereplaats op de 1500 meter. Die afstand reed ze in Milaan voor het eerst in een internationale wedstrijd en als het aan schaatsicoon Marianne Timmer ligt, gaat ze er ook niet al te veel tijd aan besteden.

Kok is een specialiste op de 500 en 1000 meter en traint eigenlijk niet specifiek voor de schaatsmijl. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud vindt Timmer het daarom juist indrukwekkend wat ze liet zien op de Winterspelen. "Femke heeft een super 1500 gereden, alleen in het begin dachten we dat het niet genoeg was." Kok ging als eerste van alle deelnemers van start en toen was nog niet duidelijk hoe snel je moest zijn voor de medailles. "Zij zit gewoon hartstikke dicht bij het podium. Dus ik zou echt wel die 1500 meter af en toe meenemen."

Maar moet Kok, die vijfde werd, om echt kans te maken op de titel meer trainen voor de 1500 meter? Timmer vindt van niet. "Die 500 en 1000 zijn haar afstanden. Dan gaat het daar ten koste van. Als het ijs sneller is, dan rijdt ze zo door. Dus ik zou me niet gaan specialiseren. Het is ook belangrijk om 10.1 te blijven openen op de 500 meter. Je gaat het dan ergens weer iets inleveren."

"Femke is meer een sprintster. Uiteindelijk is het aan Gerard van Velde, maar als ik haar was zou ik gaan voor 500 en 1000, maar niet specifiek voor de 1500. Dat zou ik zonde vinden." En zoals Timmer al zei: Kok kan al heel goede 1500 meters rijden. Dat bewees ze in Milaan eens te meer. "Op karakter en in haar eentje zit zij op zo'n stukje van het podium, bravo."

