Femke Kok heeft uitgebreid teruggeblikt op het zenuwslopende olympisch kwalificatietoernooi. De 25-jarige topschaatsster maakte in Thialf dagenlang enorm veel indruk en heeft drie tickets voor de Olympische Spelen in handen. En dus valt er een last van haar schouders.

Dat blijkt wel uit haar lange bericht dat ze op oudjaarsdag op Instagram plaatst. Kok deelt daar meerdere foto's van het afgelopen OKT schaatsen. Gezien de prestaties van Kok is het niet verrassend dat het allemaal vrolijke plaatjes zijn.

Ze won namelijk de 1000 meter, was met een baanrecord ook de sterkste op de 500 meter en zorgde voor een sensatie op de 1500 meter. Daar knalde ze naar een tweede plaats waardoor wereldkampioene Joy Beune plaatsing voor de Winterspelen op 'haar' afstand misliep.

Kok is uiteraard heel blij met haar optredens. "Wat een toernooi. Wat een spanning", schrijft de wereldrecordhoudster op de 500 meter na het zenuwslopende OKT. "Dat is het systeem in Nederland en hier moeten we mee dealen. Een gigantische druk op één moment."

Keihard gewerkt

De topschaatsster kon er goed mee omgaan en is daar ook heel trots op. "De afgelopen vier jaren heb ik keihard gewerkt om mezelf te verbeteren. Elke dag ben je bezig het beste uit jezelf te halen. Veel trainen en veel dingen er voor laten."

Voor velen leek het een formaliteit dat Kok zich zeker op de 500 en 1000 meter zou plaatsen. Dat gebeurde dus ook - plus de 1500 meter - maar Kok wil aangeven dat het allemaal niet vanzelf gaat. "Alles moet dan samenvallen in zo'n weekend om te kwalificeren. De druk was groot. Heb gestreden voor elke centimeter. Enorm opgelucht en blij dat ik een geweldig weekend heb gehad en naar Milaan ga."

Tweede Olympische Spelen voor Kok

Kok was er in 2022 ook al bij. Op de Winterspelen van Beijing plaatste ze zich voor de 500 meter. Daar werd ze zesde. De jaren daarna grossierde Kok in internationale prijzen. Zo won ze driemaal op rij de 500 meter op de WK afstanden.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.