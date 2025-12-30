Topschaatsster Femke Kok maakte maandagavond haar hattrick compleet op het olympisch kwalificatietoernooi. Tijdens de Spelen van Milaan gaan we haar in actie zien op drie verschillende afstanden. Kok stuntte namelijk na zeges op de 500 en 1000 namelijk met een tweede plaats op de 1.500 meter, ook al beleefde ze voor die race nog een flink schrikmoment.

Kok is dé vrouw van het OKT. Zowel op de 500 meter, 1.000 meter als op 1.500 meter schaatste de 25-jarige rijdster van Team Reggeborgh zich bij de beste rijdsters. Hierdoor gaan we haar op drie verschillende afstanden in actie zien tijdens de Olympische Spelen in Milaan komende februari.

Kok volgt Wüst op

Vooral haar startbewijs op de voor haar minder bekende 1.500 meter kwam als een verrassing. Deze afstand reed ze dit seizoen namelijk nog maar één andere keer. Daarin verbrak ze wel gelijk het baanrecord van Thialf tijdens een trainingswedstrijd. Haar plaatsing op de middellange afstand kwam dus niet helemaal uit de lucht vallen.

Toch is het onwijs knap wat Kok heeft weten te presteren. Op slechts één honderdste van een seconde werd ze tweede achter haar ploeggenoot Antoinette Rijpma-De Jong. Hiermee is Kok sinds Ireen Wüst in 2014 de eerste Nederlandse schaatsster die op drie of meer klassieke individuele afstand in actie komt op de Olympische Spelen. Wat deze prestatie nog knapper maakt, is dat Kok vlak voor haar 1.500 meter-race een flink schrikmoment beleefde.

'Ik lag gelijk in de kussens'

Dit onthulde de topschaatsster tegen De Telegraaf. Kok was tijdens het inrijden aan het experimenteren met een andere slag, maar dat ging dus mis. " Ik was vanmiddag tijdens het inrijden nog op mijn plaat gegaan", zo begon ze tegenover de krant. "Ik rij natuurlijk bijna nooit een 1.500 meter, dus ik dacht dat ik mijn slag moest aanpassen, maar ik lag gelijk in de kussens."

Nog één dag OKT

De val had gelukkig geen gevolgen, want Kok reed dus naar een tweede plek en klopte zo onder meer Marijke Groenewoud en Joy Beune, de wereldkampioene die de 1500 meter misloopt met haar vierde plaats. Voor Kok zit het OKT er op. De vrouwen rijden alleen nog de 5000 meter. Beune kan daar bijvoorbeeld revanche nemen. De mannen schaatsen nog de 1500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.