Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf laat zien dat Femke Kok meer in huis heeft dan vooraf op basis van haar programma werd aangenomen. De focus lag op de 500 en 1000 meter, maar met haar optreden op de 1500 meter voegde ze daar een onverwachte bonus aan toe. Daarmee heeft ze ook op de 1500 meter haar plek richting de Winterspelen veiliggesteld.

Volgens Marianne Timmer is die extra afstand vooral een luxe meevaller. "Dit is wel een dikke vette bonus ja. Zo’n bonus wil iedereen wel", zegt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Dat Kok dit niveau haalt op een afstand die niet tot haar kernprogramma behoort, verbaast de voormalig topschaatsster niet. "Ze is ook in bloedvorm. Ze is zó energiezuinig aan het schaatsen. Voor haar kost het helemaal geen moeite om zo te openen, dat komt echt makkelijk aanwaaien."

Femke Kok maakt indruk op Marianne Timmer

De 1500 meter geeft volgens Timmer vooral inzicht in wat Kok in huis heeft op de kilometer. "Als jij zo’n 1500 meter kan rijden, dan kan die duizend ook nog beter", stelt ze. Op die 1000 meter stond zichtbaar veel spanning, waardoor die race niet vlekkeloos verliep. Juist daarom ziet Timmer de extra afstand als een bevestiging van het fundament waarop Kok kan terugvallen.

Wat Timmer daarnaast verbaasde, was de manier waarop Kok de slotfase van haar 1500 meter overeind hield. "Die laatste ronde heeft ze echt kneiterhard geknokt", zag de drievoudig olympisch kampioene van dicht bij. "Maar ze hield hem wel gewoon goed technisch." Dat was volgens haar allesbehalve vanzelfsprekend. "Stel dat zij haar timing niet zou hebben, dan stort zij hierin. Maar nu zie je gewoon wat er in één keer uitrolt."

'Die batterij moet voor de Winterspelen weer net zo opgeladen worden als bij dit toernooi'

Toch verandert deze prestatie niets aan haar voorbereiding richting Milaan. "Zij gaat niet op die 1500 meter trainen", zegt Timmer stellig. "De 500 en 1000 zijn echt de hoofdpunten. Waarom zou ze heel veel anders doen?" De komende periode staat volgens haar vooral in het teken van 'onderhoud' en 'finetuning'. "Het wordt een klein trainingsblokje. Geen zware trainingsblokken, maar even aantikken en daarna weer uitrusten. Die batterij moet voor de Winterspelen weer net zo opgeladen worden als bij dit toernooi."

Dat de 1500 meter in Milaan na de 1000 meter wordt gereden, ziet Timmer als een voordeel. "Nu heeft ze niks te verliezen. Dan kan ze die vrijuit rijden, zo’n toetje." En dat toetje zou volgens haar zelfs meer kunnen opleveren. "Als zij zo rijdt als dit, dan absoluut", zegt Timmer over een mogelijke medaille. "Dit zijn echt serieuze mogelijkheden op wereldniveau."

