Femke Bol werd vrijdagmiddag opnieuw wereldkampioen op de 400 meter horden, een geweldige prestatie die haar veel felicitaties opleverde. Ook voormalig topschaatsster Marianne Timmer sprak mooie woorden uit, niet alleen over haar overwinning maar ook over haar als persoon.

Timmer zag hoe de Amersfoortse atleet zichzelf tot wereldkampioen kroonde. Vol bewondering sprak ze hierover op LinkedIn. " Femke Bol doet het wéér en hoe. Niet alleen met kracht, snelheid en doorzettingsvermogen, maar ook met haar houding na de race", zo begon de voormalig schaatskampioene.

Bol heeft één grote concurrente op de 400 meter horden: Sydney McLaughlin. Zij domineerde de afgelopen jaren op dit onderdeel, en de Nederlandse wist haar dan ook nooit te verslaan. In Tokio deed de Amerikaanse niet mee bij de horden, waardoor Bol goud kon pakken.

Dit jaar focuste McLaughlin zich op de 400 meter, en wist een wereldtitel te pakken met de snelste tijd in veertig jaar (47,78). Bol had hier louter mooie woorden voor over. " Ik heb met open mond naar die finale zitten kijken. Het is ook superknap dat Sydney zo goed de switch heeft kunnen maken van 400 meter horden naar 400 meter. Dat is niet makkelijk."

'Dat is klasse'

De Amerikaanse wil volgende keer weer meedoen op de 400 meter horden. Bol juicht dat doe, zelfs al verminderd dat haar kansen op succes. Timmer hoorde dit, en had hier niks dan respect voor. " Sportief reageren op haar concurrent Sydney McLaughlin. Haar het wereldrecord op de horden gunnen, ook al betekent dat dat haar eigen tijd weer verbeterd moet worden. Dát is klasse."

Volgens de voormalig schaatsster is dit dan ook de juiste instelling. " Blij kunnen zijn voor de ander en waarderen wat die presteert, maakt je alleen maar groter. Femke bewijst dat topsport méér is dan medailles: het gaat om respect, verbinding en waardering."

Zinderende finale

Tijdens de finale in Japan waren vrijdag alle ogen op Bol gericht. Ondanks de aanwezigheid van sterke concurrenten als Anna Cockrell (olympisch zilver) en Dalilah Muhammad (voormalig wereldrecordhoudster), bleek in Tokio dat niemand kon tippen aan de Nederlandse.

In een perfecte race nam ze al vroeg afstand van de rest en snelde ze naar verlenging van haar wereldtitel. Met 51,54 seconden klokte Bol bovendien een toptijd – slechts zelden was ze sneller. Het zilver ging naar de Amerikaanse Jasmine Jones, terwijl Emma Zapletalova uit Slowakije knap het brons opeiste.

Tweede plak voor Bol

Voor Bol is dit alweer haar tweede medaille van dit WK. Samen met Jonas Phijffers, Eugene Omalla en Lieke Klaver pakte ze eerder zilver op de 4x400 meter gemengde estafette. Voor TeamNL is het de derde medaille in totaal: Jorinde van Klinken schreef eerder historie door als eerste Nederlandse ooit zilver te behalen bij het discuswerpen.

