Femke Kok staat tijdens schaatswedstrijden geregeld in de spotlights, maar normaal gesproken zoekt ze die buiten het ijs niet op. De topschaatsster maakte dinsdag echter een uitzondering op, want ze schoof aan in een talkshow. Daar kreeg ze een hele bijzondere verrassing.

Het was best verrassend dat Kok dinsdag plotseling aan tafel zat bij presentatrice Eva Jinek in de talkshow EVA. Normaal gesproken laat ze zich maar zelden in dat soort programma's zien, maar deze keer paste het blijkbaar nog net in de planning voordat Kok later deze week naar Noorwegen vertrekt voor de vierde World Cup van het jaar.

De topschaatsster is geweldig begonnen aan het seizoen. Ze won vooralsnog alle 500 meters die ze reed en legt op de 1000 meter Jutta Leerdam geregeld het vuur aan de schenen. Op de 1500 meter reed ze in de voorbereiding op het seizoen tot ieders verbazing plotseling een baanrecord.

Het gaat dus erg goed met Kok, maar het hoogtepunt was natuurlijk haar wereldrecord op de kortste afstand. Bij de World Cup in Salt Lake City verpulverde de Nederlandse de oude toptijd van Sang-Hwa Lee. Waar de Koreaanse in 2013 tot 36,36 kwam, zette Kok een tijd van 36,09 neer op de baan in de Verenigde Staten.

Verrassing voor Kok van grote idool

Kok kreeg na haar unieke prestatie al een berichtje van Lee, maar in de talkshow werd ze zelfs verrast met een videoboodschap van de Koreaanse. "Oh, wat leuk!", riep Kok direct uit toen het filmpje van haar voorganger werd ingestart.

"Hoi meid, ik ben het, degene wiens wereldrecord je hebt verbroken", begon Lee haar bericht. "Allereerst gefeliciteerd met het breken van mijn wereldrecord. Je hebt echt laten zien waar je ze zo hard voor gewerkt. Ik ben zo trots op je. Ik vind het jammer dat ik je niet meteen een grote knuffel kon geven. Nogmaals gefeliciteerd en veel succes op de Olympische Spelen in Milaan. Ik zal voor je juichen."

Kok vond het prachtig dat Lee de moeite had genomen om een boodschap voor haar in te spreken: "Ah, dat is zo lief! Dat is toch superlief, heel leuk."

Lee inspireerde Kok

Wat het extra speciaal voor Kok maakte, is dat Lee altijd haar idool was. Ze onthulde dat ze de recordrace van Lee eindeloos had bekeken om ervan te leren. "Ik denk wel echt rond de honderd keer, inmiddels kan ik 'm dromen. Ik kijk vooral naar haar techniek. Ik dacht altijd: hoe kan zij zo hard gaan? Een opening van 10,09 voor een vrouw was bizar."

Kok leerde daadwerkelijk iets van die race van Lee: "Ik zie dat zij heel erg schaatst na de start en dat is waar ik op focus. Heel vaak als je start ga je rennen, zij gaat meteen zitten en schaatsen. Dat is wat ik altijd na wilde doen. Ik kan het nog steeds niet zo goed als haar, maar het gaf mij heel veel inspiratie."

Weg naar OKT

Waar Leerdam, Joy Beune en Angel Daleman de World Cup in Hamar van komend weekend overslaan, doet Kok wel mee in Noorwegen. Ze hoeft echter één race minder te rijden, want ze laat de tweede 500 meter aan zich voorbijgaan. De World Cup is de laatste serieuze test voor het OKT later deze maand.

Van 26 tot en met 30 december worden in Heerenveen de olympische tickets verdeeld. Kok gaat daar proberen om zich op drie afstanden te plaatsen. Naast de 500 en 1000 meter doet ze in Thialf ook mee aan de 1500 meter.

