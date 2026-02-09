Het TeamNL Huis barstte haast uit zijn voegen toen Femke Kok maandagavond werd gehuldigd. De Nederlandse topschaatsster won zilver achter de ontketende Jutta Leerdam op de 1000 meter. Het verschil was miniem, maar desondanks was Kok trots op wat ze had bereikt. "Zilver met een gouden rand."

Kok had de eer om de allereerste huldiging mee te maken in het TeamNL Huis. Ze werd door een dolenthousiast publiek onthaald in Milaan. Onder leiding van presentator Rob Kemps (bekend van Snollebollekes) werd ze toegezongen: Femke, Femke, Femke! "Wow, dit is echt geweldig!", schreeuwde Kok, die zichtbaar onder de indruk was van de sfeer bij de Nederlandse fans.

'Goud met een zilveren randje'

Kok kwam in rit 13 in actie in de schaatshal in Milaan. Daar zette ze een verbluffende tijd neer: 1.12,59. Daarmee reed ze het bestaande olympische record met overmacht uit de boeken. Het leek bijna genoeg voor goud, maar toch perste Leerdam er nog een sneller rondje uit. Desondanks is Kok tevreden. "Het is toch wel zilver met een gouden randje", zei ze, tot vreugde bij het publiek.

"En zondag kom je terug voor...", wakkerde presentator Kemps het vuurtje aan bij de fans, die massaal schreeuwden: "Goud!" Kok knikte instemmend. Ze rijdt zondag nog de 500 meter. Daarnaast zien we haar nog terug op de 1500 meter.

Kort maar krachtig

De huldiging van Leerdam en Kok duurde maar kort. Beide rijdsters komen deze Olympische Spelen nog in actie en willen hun krachten sparen. Coach Gerard van Velde huldigde Kok en coach Kosta Poltavets deed dat bij Leerdam. "Het is hartstikke mooi om hier te zijn. Dat is altijd een goed teken", sprak Van Velde.

Leerdam en Kok bezorgden Nederland de eerste medailles van deze Olympische Spelen.