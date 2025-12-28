Merel Conijn is nog niet zeker van haar plaats op de Olympische Spelen in Milaan. Ze werd zaterdag derde op de 3000 meter en richt nu alle pijlen op de langste afstand: de 5000 meter. Daarom neemt ze een ingrijpend besluit.

Conijn zal maandag niet in actie komen op de 1500 meter. Op die afstand wist ze dit seizoen nog geen medaille te winnen. Ze pakte dit jaar wel goud op de 3000 en de 5000 meter bij de NK afstanden. Vorig seizoen werd ze op beide lange afstanden derde tijdens het WK.

In het vervolg van het OKT zal ze dus al haar pijlen richten op de langste afstand om zich direct te plaatsen voor de Spelen. De nummers één en twee op de 5000 meter plaatsen zich volgens de matrix sowieso voor Milaan.

Conijn staat al op de matrix met haar derde plek op de 3000 meter, achter Marijke Groenewoud en Joy Beune. Dat is plek 13 in de verdeling van de in totaal negen olympische tickets bij de vrouwen. Er zullen dus nog dubbelingen moeten voorkomen om met die prestatie naar de Winterspelen te gaan.

Marijke Groenewoud

Haar teamgenote Groenewoud was dus de grote winnaar op de 3000 meter. De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander piekte op het juiste moment, want bij de eerste World Cups in Salt Lake City en Calgary kwam ze er niet aan te pas. "Maar ik vertrouw het programma en dat ben ik blijven doen", zei ze na afloop.

Groenewoud is nu al zeker van haar plek op de Winterspelen, maar zij komt wel nog twee keer in actie op het OKT, want ze rijdt ook de 1500 meter en de 5000 meter. "Nog twee afstanden dus we gaan ervoor. Het zit met de vorm goed en dat geeft vertrouwen."

