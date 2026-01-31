De eerste Nederlandse topschaatsers hebben voet gezet op het olympische ijs in Milaan. Joy Beune had die eer, samen met teamgenoot Stijn van de Bunt van Team IXO X2O. Het tweetal gleed samen achter de Belg Bart Swings voor de eerste trainingsrondjes.

Beune arriveerde vrijdag met haar ploeg in Milaan. In het olympisch dorp kon een foto van de vijf olympische ringen natuurlijk niet ontbreken. Dat Beune er al ruim een week voor de start van de Winterspelen is, is niet vreemd. Ze komt namelijk op de eerste dag (7 februari) meteen in actie op de 3000 meter. Verder rijdt de topschaatsster nog de ploegenachtervolging.

Olympisch debuut Beune

Beune had graag ook op de 1500 en 5000 meter in actie gekomen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind 2025 bleek echter hoe sterk de concurrentie is in Nederland. Op de schaatsmijl eindigde de top-4 binnen twee tienden van elkaar. Helaas voor Beune viel ze net buiten de boot voor het olympische ticket. Die klap dreunde nog na een dag later op de 5 kilometer, waar ze het ook niet redde.

"Je moet het maar een plekje zien te geven, alleen het is echt lastig. Ik had het me echt heel anders voorgesteld, ik had mezelf daar echt zien rijden. Dat is wel moeilijk", vertelde Beune openhartig over de deceptie op het OKT. Toch kijkt ze uit naar Milaan, omdat ze debuteert op de Olympische Spelen.

"Ik moet ook gewoon blij zijn dat ik naar de Spelen ga. Dat was het doel: naar de Spelen gaan. Maar niet op de afstand waarvan ik had gedacht dat ik daar zou gaan staan. Nu heb ik één afstand die ik ga rijden. Daar moet ik heel blij mee zijn en daar ga ik ook zeker mijn best doen. Ik ga voor een gouden medaille rijden."

Trager dan Heerenveen

In het Milano Speed Skating Stadium werd eind november een World Cup gehouden voor junioren en neo-senioren. Daar waren ook een aantal Nederlanders aanwezig, die dus alvast een voorproefje kregen op wat hun landgenoten in februari te wachten staat. Meike Veen van Team Essent reed er enkele baanrecords. "Hier waren we een paar tienden langzamer (dan in Heerenveen ,red.). Maar in Thialf is alles erop gericht hard te schaatsen en een optimale rijwind te creëren door bijvoorbeeld de opstelling van de tribunes. In Milaan zijn die heel hoog, evenals het plafond."

Chef de Mission Carl Verheijen, disciplinemanager Freek van der Wart, teammanager Yvonne van Gennip en embedded scientist Sander van Ginkel waren er namens de KNSB van dichtbij bij om onderzoek te doen. Dat om de delegatie van TeamNL zo goed mogelijk klaar te stomen voor de afstanden.

