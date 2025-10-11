Topschaatser Patrick Roest is nog niet op het niveau dat hij eigenlijk zou moeten hebben. De voormalig wereldkampioen allround reed zaterdag een teleurstellende 5000 meter en heeft zich daardoor nog niet geplaatst voor de NK afstanden van eind oktober.

Patrick Roest was zaterdag op het ijs van Thialf voor een ritje in het kader van de Trainingswedstrijd KNSB- en topteams. Maar voor de wereldkampioen op de 5000 meter van 2023 stond er meer op het spel: hij moest aan een limiet voldoen om te mogen starten bij de NK afstanden, dat ook geldt als kwalificatietoernooi voor de World Cup.

Patrick Roest redt het niet

De lat lag op 6.21,71. Dat is een tijd waar Roest normaal gesproken niet van schrikt. In november 2022 reed hij in Heerenveen het baanrecord: 6.04,36. Maar de Roest van nu is niet de Roest van toen. Vorig seizoen lag hij er het hele jaar uit vanwege een ontstoken kies, rugproblemen en oververmoeidheid. Hij reed geen enkele internationale competitie.

Slotronde

En voor een 29-jarige is terugkomen na zo'n periode van inactiviteit helemaal niet zo eenvoudig. Het begin van zijn 5000 meter was adequaat, met rondjes van rond de 30,0. In de achtste ronde liep het op naar 31,27 en dat was overduidelijk niet de bedoeling. Wellicht schrok de Zuid-Hollander van het verval, want daarna kwam er een 29,83 uit zijn schaatsen.

Dat was wellicht juist weer een over-correctie, die te hard aankwam. Want Roest moest de acceleratie bekopen met alsmaar tragere rondjes, uitmondend in een slotronde van 34,83 en een eindtijd van 6.29,65. Dat is zijn slechtste vijf kilometer sinds 2018.

Holland Cup

Er is nog hoop voor Roest, want er komt nog een Holland Cup aan. De Holland Cup is een serie schaatswedstrijden die wordt georganiseerd door de bond KNSB. De eerste van dit seizoen wordt op 18 en 19 oktober gehouden in Deventer. Daar kunnen NK-tickets worden verdiend.

De schaatsbond meldt: "De Holland Cup 1 is tevens de traditionele wedstrijd om de IJsselcup. Deze IJsselcup, georganiseerd door de Deventer IJsclub, was tot 2000 een jaarlijks terugkerend schaatsevenement dat als dé opening van het schaatsseizoen in Nederland geldt."