Topschaatsser Joy Beune bereidt zich met de nodige zenuwen voor op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Haar Belgische collega Bart Swings is door de wereldbeker al geplaatst voor de Olympische Spelen, maar voor de Nederlanders gaat het op een andere manier.

Beune gaat het OKT in als grote favoriete op de 1500 en 3000 meter. De schaatsster van Team IKO X2O is de regerend wereldkampioen op beide afstanden, maar moet zich desondanks kwalificeren. "Het was lekker geweest als het niet hoefde, maar ik heb me erop ingesteld dat ik me moet plaatsen", kijkt ze vooruit.

Uitgesproken mening Kjeld Nuis

Haar vriend Kjeld Nuis pleitte er onlangs nog voor om schaatssters als Beune en bijvoorbeeld Femke Kok, die zich zo bewezen hebben in de wereldbekerwedstrijden, zonder OKT aan te wijzen voor de Spelen. "Ik ben me bewust dat dat op dit moment niet gaat", zei Beune. "In andere landen plaatsen schaatsers zich via de wereldbeker, maar wij via een speciaal toernooi, omdat we te veel goede schaatsers hebben. Die regels kunnen nu niet zomaar worden aangepast."

Nuis was bij het AD vrij uitgesproken over het OKT. "Ik moet er niet aan denken dat Femke, Jenning of ik een slippertje maakt tijdens het OKT en we met de gebakken peren zitten. Kader dat vooraf gewoon af. De selectiecommissie gaat straks met een luier om naar het OKT kijken: alsjeblieft, geen vals, maak geen fout."

Voor- en nadeel voor buitenlandse concurrenten

Nuis zou het eerlijker vinden als Nederlandse schaatsers die in de top-3 op een afstand staan, sowieso naar de Spelen mogen. Voor de overige startplekken kan dan prima een kwalificatietoernooi gehouden worden. "We kunnen in die belangrijke weken beter gaan trainen om bijvoorbeeld Jordan Stolz te verslaan. Wij gaan pieken terwijl de buitenlanders lekker aan het trainen zijn. Dat is gewoon klote."

Beune probeert het positief in te zien. Het is een extra piekmoment, "maar de zenuwen die wij hebben op het OKT, hebben buitenlandse schaatsers straks op de Spelen. Misschien liggen we dan een stapje voor."

