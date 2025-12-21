Het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi (OKT) komt steeds dichterbij. Waar er veel topschaatsers zijn die enorm zenuwachtig zijn, daar kijkt Joy Beune er vooral naar uit. Dat bevestigt de sportpsycholoog van haar team IKO-X2O ook.

Yara van Gendt heeft echt zin in het OKT, omdat alle schaatsers van haar ploeg er goed in zitten. En eerder deed Beune al zo'n soortgelijke uitspraak. "Ik geloof zeker dat Joy ernaar uitkijkt", bevestigt de psycholoog. En dat is opvallend, omdat veel van de andere schaatsers enorm zenuwachtig zijn.

"Dat betekent overigens niet dat het niet spannend is, of dat ze geen enkel moment denkt: holy shit, dit wordt rete-eng. Toch kun je er nog steeds zin in hebben. Ze gaat het toernooi vol vertrouwen tegemoet. Mooi hoe ze het benadert."

Olympische Spelen

Beune hoopt zich op meerdere afstanden te plaatsen voor de Olympische Spelen, komende februari in Milaan. Ze is de regerend wereldkampioene op de 1500, 3000 meter en ploegenachtervolging, een jaar eerder won ze ook de 5000 meter. De 26-jarige stayer stond nog nooit eerder op de Winterspelen.

Eerst maar eens dat OKT overleven. Bij IKO-X2O hebben ze dat cruciale toernooi altijd bespreek gemaakt, legt Van Gendt uit. "Hier is het nooit de roze olifant in de kamer geweest. Naar mijn mening kun je ook niet doen alsof het er niet is. Tijdens teamsessies hebben we bespreekbaar gemaakt welke uitdagingen op ons pad komen en hoe we ons daar zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. In die gesprekken kwamen bijvoorbeeld de ervaren sporters aan het woord." Zij bevestigden dat de spanning eigenlijk niet verdwijnt.

Team IKO-X2O

Beune is van haar eigen ploeg veruit de grootste kanshebber om zich te plaatsen. Andere mogelijkheden zijn Bart Swings (namens België), Marten Liiv (namens Estland) en Stijn van de Bunt.