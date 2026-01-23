Joy Beune blijft bij de World Cups de beste op de 1500 meter. Ook in Inzell won ze de schaatsmijl. Ze bleef regerend olympisch kampioene Miho Takagi voor.

Beune kwam over de finish in 1:53.34 en dat bleek 0,25 seconde sneller te zijn dan de Japanse. Uiteraard gingen de gedachten terug naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf, waar Beune eind 2025 verzuimde zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen op deze afstand.

Pijn

De eerste vraag in het interview direct na afloop haakte in op dat OKT. "Mijn coach zei ook al dat ik misschien liever vierde zou worden", zei Beune bij de NOS.

"Natuurlijk is winnen lekker, maar het voelt zo dubbel. Ik heb best hard doorgetraind en dan win ik ook nog. Het voelt heel gek. Ik weet niet. Het is gek, ofzo. Ik had me al ingesteld op dit scenario, dat ik misschien zou winnen. Deze winst voelt minder lekker dan de andere. Ik weet dat ik straks op de Spelen geen kans krijg. Klopt, gisteren was ik nog zo stoer. Maar nu ik echt win, moet ik het even parkeren, denk ik."

3 km

Bij de Winterspelen op het ijs te Milaan komt ze wel uit op de 3000 meter. Op die afstand richtte ze haar trainingen van de laatste tijd. "Daar gooi ik nu al mijn ballen op. Zeg ik dat goed? Dan komt de snelheid iets moeilijker. Ik weet dat mijn laatste rondje sterk genoeg is en daar pak ik de winst op."

