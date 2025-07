Het is deze dinsdag bloedheet, maar daar merkt niet iedereen wat van. Hoewel het voor velen veel te warm is om überhaupt te sporten, staat er voor Joy Beune gewoon een training op het programma. Gelukkig voor de topschaatsster doet ze dat wel in uiterst prettige omstandigheden.

De meervoudig wereldkampioene van schaatsteam Team IKO/X2O staat namelijk 'gewoon' op de schaatsbaan. Dat het buiten echter bloedheet is weet ze maar al te goed, want daar haakt ze via Instagram handig op in.

Ze deelt namelijk een foto van haar in het haar schaatspak op de ijsbaan. En dat terwijl het buiten behoorlijk warm is. Beune refereert er aan door bij haar foto de temperatuur te vermelden: 31 graden Celcius. Het is te hopen dat die temperaturen vakkundig buiten de baan worden gehouden. Het zal daar namelijk een flink stuk koeler moeten zijn, anders smelt het ijs.

Focus op Olympische Spelen

Hoewel Beune en andere schaatsers misschien liever in het zwembad zouden liggen of op het terras willen zitten, moet er gewoon getraind worden. Het is namelijk een bijzonder belangrijk schaatsjaar. Over ruim een half jaar vinden de Olympische Winterspelen plaats in Milaan en daar wil Beune natuurlijk schitteren.

Veel succes op WK afstanden

Ze stond namelijk nog nooit op de Olympische Spelen. De 26-jarige Beune is echter al lange tijd in bloedvorm. De voorbije twee jaar won ze prijs naar prijs. Vooral op de WK afstanden was ze in absolute topvorm. In 2024 won ze goud op de 5000 meter en de achtervolging. Daarnaast greep ze ook nog een bronzen plak op de 1500 meter.

In 2025 deed ze er nog een schepje bovenop. Ze besloot het eind van het voorbije schaatsjaar met drie keer goud op de WK afstanden. Beune was de snelste op de 1500 en 3000 meter. Daarnaast prolongeerde ze haar titel op de ploegenachtervolging.

Of ze dit keer de Spelen wel haalt, dat wordt pas aan het eind van dit kalenderjaar duidelijk. Eind december vindt het kwalificatietoernooi plaats in Thialf. De Spelen zelf vinden in februari 2026 plaats.