Jutta Leerdam heeft een paar meeslepende dagen achter de rug. Het einde van 2025 stond in het teken van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar ze zich plaatste voor de 500 meter en viel op de 1000 meter. Uiteindelijk kreeg ze gewoon een aanwijsplek en mag ze naar de Olympische Spelen op beide afstanden. Daar is ze natuurlijk blij mee, en dat is ook de reden voor een 'bedankje' dat Leerdam aan zichzelf uitdeelt.

Dat doet ze voor haar miljoenen fans op TikTok, die zien dat Leerdam een fragment heeft opgenomen waarin ze een beroemde speech playbackt. Het origineel komt uit een nummer én toespraak van de legendarische rapper Snoop Dogg. Leerdam vindt dat de woorden van de rapper ook wat zeggen over haar situatie.

'Ik wil mezelf bedanken'

"Tot slot: ik wil mezelf bedanken voor het geloof in mezelf. Ik wil mezelf bedanken voor al het harde werk dat ik doe. Ik wil mezelf bedanken voor het feit dat ik nooit een dag vrijaf neem. Ik wil mezelf bedanken, omdat ik nooit stop", zo praat Leerdam de speech van Snoop Dogg keurig mee.

@juttaleerdam I see you there for the 500m and 1000m at the Olympics! Love you all so much for the support ♬ original sound - Upward Motivation

Ook voegt ze zelf nog wat woorden toe aan haar hectische periode. Het tekent volgens Leerdam haar veerkracht en vermogen om te gaan met teleurstellingen. "Ja, soms val ik plat op mijn gezicht, maar ik zal altijd opstaan, mezelf afstoffen en sterker terugkomen", belooft ze. "Ik zie jullie in Milaan."

Moeder komt met reactie

De TikTok en de prestaties van Leerdam zorgen voor veel reacties, waarvan moeder Monique er eentje aflevert. "Trots op jou. Alles zelf gedaan en nooit opgegeven. Je bent de allersnelste van Nederland op de 1000 meter. Je hebt het snelste persoonlijk record en de seizoenstijd. Jij verdient het."

'Grote kanshebber op goud'

Leerdam kreeg een aanwijsplek voor de 1000 meter omdat ze volgens de KNSB 'internationaal domineerde in de afgelopen twee jaar'. Daardoor wordt ze door de bond 'beschouwd als een medaillekandidaat en een grote kanshebber op goud'.

Jutta Leerdam in actie

Dat moet dan gebeuren op maandag 9 februari. Dan vindt de 1000 meter voor vrouwen plaats in Milaan. Later die week, op zondag 15 februari, staat de 500 meter op het programma. Daar is Femke Kok de topfavoriete.

