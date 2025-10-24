Nog heel even wachten en dan gaat het schaatsseizoen écht beginnen. Voor Jutta Leerdam staat alles in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster komt voor die tijd nog in actie op veel toernooi en moet dus flink aan de bak. Aan haar miljoenen fans legt ze uit dat al dat trainen niet alleen op het ijs plaatsvindt.

Dat laat ze zien in haar nieuwste TikTok. Leerdam deelt daar veelvuldig beelden uit haar leven, ook van haar carrière als schaatsster. De 26-jarige laat zien hoe ze zich opwarmt voordat ze het ijs op gaat.

Belangrijke warming-up

De meervoudig wereldkampioene warmt zichzelf op in Thialf in de fitnessruimte, waar ze bekende oefeningen doet om haar spieren klaar te maken voor het schaatsen. En de warming-up is misschien wel net zo belangrijk als de daadwerkelijke training, want er breken cruciale tijden aan voor Leerdam.

Eerste grote test

Voor Leerdam wacht volgend weekend immers de eerste écht grote test van dit schaatsjaar. Dan staan de NK afstanden op het programma. Hier verdienen op de schaatsers niet alleen nationale titels, maar ook startbewijzen voor de World Cups. En daar kun je je dan weer meten met de buitenlandse schaatsers die later in het jaar willen gloreren op de Olympische Winterspelen.

Laatste jaar voor Jutta Leerdam

Nagenoeg alles wijst er op dat Leerdam bezig is aan haar laatste olympische cyclus. Daar hintte ze in de de HBO-serie Paul American, waarin haar verloofde Jake Paul centraal staat, al op. En het is geen geheim dat Leerdam een kinderwens heeft met de Amerikaan. Dit weekend liet Leerdam echter ontvallen dat het nog geen definitief besluit is en dat meteen na de Spelen een gezin stichten 'wel heel snel is.'

Het hangt in elk geval niet af van het resultaat in Milaan. Leerdam wist nog nooit goud op de Spelen te winnen, maar ze laat de uitslag niet het eventuele einde van haar loopbaan bepalen. "Ik denk dat het niet heel veel uitmaakt. Ik weet niet of het resultaat heel veel invloed heeft. Ik kijk meer van: is het goed zo, of niet?'

Nieuwe partner

Leerdam liet in de ijshal dus van zich spreken, maar deed dat ook buiten de baan. Ze kondigde donderdag aan een nieuwe partner te hebben. In het olympische seizoen werkt ze samen met het Nederlandse merk Odido, dat op het wedstrijdpak van Leerdam én het internationale schaatspak gaat pronken.