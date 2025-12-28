Jutta Leerdam gaat een spannende dag tegemoet. De Nederlandse topschaatsster moet op de 500 meter op het OKT aan de bak om zich via de kortste afstand te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Na haar val op de 1000 meter afgelopen vrijdag is de druk hoger dan verwacht. Schaatsicoon Marianne Timmer doet haar voorspelling in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Ondanks alles wat er gebeurd is met Leerdam op de 1000 meter, ziet Timmer haar gewoon die tweede plek pakken op de 500 meter en daarmee een ticket voor Milaan. "Femke Kok gaat dat eerste ticket pakken, maar het zou voor Jutta heel mooi zijn als ze die tweede plek pakt. Dat is ook heel belangrijk, gezien de matrix. Ik ben ook heel erg benieud wat Suzanne Schulting gaat doen. Als zij het derde ticket pakt... Dat is ook een interessante. We kunnen ook hier wel een aantal verrassingen opschrijven voor de derde plek."

Tien kilometer

Volgens Timmer worden Kok en Leerdam dus 'gewoon' één en twee en ligt de strijd om de derde plek (en plek 12 in de matrix) helemaal open. Op de tien kilometer bij de mannen ligt het iets dichter bij elkaar. Waar voor het OKT veel mensen Jorrit Bergsma zouden hebben opgeschreven voor de winst (en de tiende plek in de matrix), ligt er nu ineens een verrassing op de loer. Na de vijf kilometer, die op waanzinnige wijze door de jongeling Stijn van de Bunt werd gewonnen, zou de IKO-schaatser het zomaar kunnen worden.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Stijn van de Bunt

"Bergsma invullen op de tien kilometer? Hij kan het wel, ik zou hem niet wegpoetsen. Maar ik ben wel benieuwd wat Stijn (Van de Bunt, red.) gaat doen. Die heeft de wind in de rug. Hij heeft de beste kaarten in huis en heeft zichzelf in één keer in de kijker gereden. Voor hem kan niks meer stuk. Ik denk dat hij lachend de tien kilometer gaat rijden."

'Mooi, warm en familiair'

Bij schaatsteam IKO-X2O gaat het sowieso goed, met Van de Bunt en ook Sebas Diniz (500 meter) en Joy Beune (drie kilometer). Timmer maakt van dichtbij mee hoe het gaat bij de ploeg van trainersbroers Ten Hove. "Het is daar heel mooi, warm en familiair. Stijn heeft voor zijn ploeggenoten vrijdag meteen de kop eraf gereden. Dat werkt door. Ze zitten met elkaar in de flow."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.