Topschaatsster Jutta Leerdam heeft de World Cup op de 1000 meter gewonnen in Salt Lake City. Tijdens een van de Nederlandse onderonsjes op deze afstand schaatste ze naast Femke Kok en finishte met een tijd van 1:12,35.

Leerdam en Kok troffen elkaar in een Nederlands onderonsje. In een binnenbocht verloor Kok wat tijd, waar Leerdam van kon profiteren. Dat deed de Westlandse dan ook. De schaatsster van KaFra finishte met een tijd van 1:12,35. Kok was iets langzamer met 1:12,43.

Valse start Antoinette Rijpma-de Jong

Antoinette Rijpma-de Jong kwam kort na Leerdam in actie. Na een valse start finishte ze in 1:13,75, ruim een seconde achter haar Nederlandse concurrenten Leerdam en Kok, en noteerde daarmee de negende tijd.

Clash Marrit Fledderus en Isabel Grevelt

Ook Marrit Fledderus en Isabel Grevelt stonden tijdens een Nederlands onderonsje in Salt Lake City tegenover elkaar. Fledderus pakte de vierde plaats met 1:13,11, terwijl Grevelt met 1:13,86 tiende werd en daarmee de laagste tijd noteerde van de Nederlandse deelneemsters.

