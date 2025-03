Topschaatsster Jutta Leerdam onthult 'superkracht': 'Zoiets kun je jezelf niet opleggen'

Na twee dagen staat de teller op twee medailles voor topsprinter Jutta Leerdam bij de WK afstanden. Ze won goud op de teamsprint met Suzanne Schulting en Angel Daleman en sprintte een dag later naar het zilver achter Femke Kok op de 500 meter.

Dat terwijl het seizoen nogal in golfbewegingen op en neer gaat voor Leerdam. Ze kende mindere periodes, maar ook enkele mooie momenten zoals de Europese titel sprint. Toch lijkt de Westlandse schaatsdiva weer op het juiste moment in vorm te zijn.

Dat komt volgens de hoofdpersoon zelf door de hyperfocus die ze heeft. Het Algemeen Dagblad omschrijft dat als de 'superkracht' van Leerdam. De Nederlandse kan op de juiste momenten net even meer pieken.

'Ineens komt het op'

"Op een WK heb ik altijd iets extra’s. Onbewust ben ik dan beter voorbereid. Kan ik niks aan doen. Ben daar niet bewust mee bezig. Het gebeurt. Dat is dus mijn hyperfocus. Dat kan niet iedereen in het leven", zegt Leerdam in gesprek met het AD.

"Een aantal topsporters heeft dat wel. Ineens komt dat op. Of ik dat gevoel nu op voel borrelen? Dat zeg ik niet. Het kán komen, dat weet ik echt niet. Zoiets kun je jezelf niet opleggen."

Olympische Winterspelen

Leerdam hoopt die hyperfocus ook te gebruiken volgend jaar, wanneer in Milaan de Olympische Winterspelen plaatsvinden. Een olympische titel ontbreekt namelijk nog op het rijke palmares van de topschaatsster. "Dit is een opbouwjaar naar de Spelen. Heel veel andere schaatsers zien dat ook zo. Zeker zij die ook al veel titels hebben", aldus Leerdam.

Toch leeft Leerdam in het hier en nu en is voor zaterdag haar geliefde 1000 meter winnen het doel. De Nederlandse won onlangs van de heerser Miho Takagi op een World Cup. Ze lijkt dus weer op tijd in vorm. Ook zullen er altijd revanchegevoelens zijn voor de verloren dubbele sprint op de Olympische Spelen in 2022, toen was de Japanse haar de baas.

