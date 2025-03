Jutta Leerdam houdt dubbel gevoel over aan WK-zilver: 'Wat mensen ook zeggen, altijd doorgaan'

Jutta Leerdam pakte vrijdagavond het zilver op de 500 meter bij WK afstanden. Ze was slechts negentien honderdsten langzamer dan wereldkampioene Femke Kok. "Als ik de opening iets beter had gedaan..."

"Het is een dubbel gevoel", zegt Leerdam na afloop bij de NOS. Ze had voorafgaand aan de WK nooit gedacht dat ze mee kon strijden om de wereldtitel. Kok was de absolute favoriet op de 500 meter. "Maar als je dan zo dichtbij zit denk ik toch: oh..."

Zelfvertrouwenboost

"Als ik die opening iets beter had gedaan en een paar foutjes niet had gemaakt had ik gewoon wereldkampioen kunnen worden", vervolgt ze. "Maar dat is altijd achteraf. Ik ben gewoon superblij met de vorm die ik laat zien, en dat ik de beste 500 van het jaar heb gereden op de WK. Dat is wel een zelfvertrouwenboost."

Op de World Cups wilde het vaak niet lukken op dit onderdeel. "Maar elke keer bewijs ik toch dat ik er sta als ik er moet staan. Ik probeer gewoon rustig te blijven en morgen ook een hele goede rit te laten zien."

1000 meter

De 500 meter belooft in ieder geval veel goeds voor de 1000. Op dat onderdeel hoopt Leerdam zaterdag de wereldtitel te veroveren. "Ja ik vind het eigenlijk ook niet normaal. Dat ik vandaag zo rijd, dan hoor ik hier gewoon. Ik had van te voren niet bedacht dat ik ook op deze afstand wereldkampioen had kunnen worden. Helemaal niet dit seizoen."

Ze kreeg ook wel eens kritiek dat ze beter de 500 meter kon overslaan en zich volledig zou moeten richten op de 1000 meter. "Dus ondanks wat mensen zeggen altijd doorgaan", besluit ze lachend.

Alles over WK afstanden

