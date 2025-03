Stuiterbal Jake Paul brult vriendin Jutta Leerdam bij WK afstanden naar bijzondere prestatie

Bokser en influencer Jake Paul stapte vrijdag in zijn privéjet om zijn vriendin Jutta Leerdam aan te moedigen in Hamar. Daar worden de WK afstanden gehouden, waarop de Nederlandse topschaatsster inmiddels al enkele medailles veroverde. Paul geniet er met volle teugen van.

Paul was er nog niet bij op de eerste dag van het belangrijkste schaatstoernooi van dit seizoen. Daardoor miste hij de gouden race van Leerdam op donderdag. Samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman werd zijn liefje wereldkampioene op de teamsprint.

Wel was Paul vrijdagavond getuige van de zilveren race van Leerdam op de 500 meter, gewonnen door Femke Kok.

Zilver

Op televisie is te zien hoe Paul uitzinnig zijn armen in de lucht heft, nadat duidelijk is dat Leerdam zilver meeneemt naar huis. Da's een verrassende prestatie, want Leerdam grossiert bij internationale wedstrijden niet in eremetaal op de kortste afstand. Plek drie, in 2023, was na vijf eerdere optredens haar beste uitslag bij de WK afstanden op de 500 meter.

Kus

Leerdam ziet haar bebaarde vriend zitten en zwaait vanaf het middenterrein naar hem. Ook blaast ze een kustje richting de steenrijke Amerikaan. Paul blijft maar springen en lachen. Op Instagram deelt Paul eveneens beelden van zijn bezoek aan Hamar. Voordat Leerdam aan de 500 meter begint, knuffelt hij haar op de tribune.

Tijdens de ritten is Paul in het gezelschap van Leerdams ouders, Ruud en Monique. De spanning grijpt hem naar de keel, want hij vouwt zijn handen tijdens het kijken ineen, als om te bidden dat Leerdams inspanningen worden beloond met een podiumplek. En zodra het duidelijk is dat Leerdam tweede wordt, barst luid gejuich los uit de keel van Paul. "Morgen gaan we voor goud, schat", schrijft hij erbij. Op de achtergrond zijn de trots lachende ouders van Leerdam te zien.

Schaatsbond ISU

Dat Paul naar Hamar vertrekt heeft twee redenen. Uiteraard om zijn vriendin te supporten, maar ook om met de schaatsbond ISU in gesprek te gaan. Dat onthulde Leerdam daags voor de start van het toernooi. "Volgens mij vinden ze hem bij de ISU wel interessant omdat hij super goed is in dingen vermarkten. Ze kunnen vast iets van hem leren. Dat is goed voor de sport."