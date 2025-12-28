Jutta Leerdam herpakte zich zondag op het OKT na haar eerdere val op de 1000 meter. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer heeft ze niet alleen op het ijs, maar ook in haar interviews na afloop de knop omgezet. "Ik vond dat mooier om te zien."

Leerdam werd zondag tweede op de 500 meter en klokte 37.24 in haar eerste race. De opluchting was groot bij Leerdam, maar volgens Timmer was ze nog niet helemaal overtuigend. "Nee, want dat zat nog steeds heel dicht bij elkaar", doelt ze op de derde tijd van Anna Boersma (37.27). Toch wist ze voor haar tweede rit al dat ze de tweede plek zou pakken op de kortste afstand. "Toen had ze hem al in de zak", zegt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Maar Jutta moest er echt heel hard om schaatsen. Maar ook met die druk... Die was echt oprecht opgelucht", vervolgt de ex-topschaatsster. "De blijdschap en en en dat ze toch denkt van: ja, ik heb nu dat ticket binnen, is wel heel lekker."

Oprecht

"Dat was wel heel oprecht om te zien. Ja, ik vond dat mooier om te zien dan af en toe die interviews", doelt ze op de woorden van Leerdam na haar val op de 1000 meter. "Van: 'ik vind dat ik daar hoor', enzo."

"Dit is puur. Dit was een pure reactie. En dat andere is meer doordacht". Het schaatsicoon zag ook dat Leerdam nog uitgebreid de tijd nam om handtekeningen uit te delen. "Het leven ziet er dan toch weer leuker uit", aldus Timmer. "Dat is een hele fijne lijn."

Matrix

Timmer hoeft het ook niet meer te hebben over een eventuele aanwijsplek, want het lijkt erop dat Leerdam zich nu alsnog op eigen kracht kan plaatsen. "Ja, alles schuift een beetje in elkaar." Ook voor de selectiecommissie is dat goed nieuws. "Ik denk dat die ook heel blij zijn met de tweede plek van Jutta."

Leerdam is nog steeds niet zeker van een plek op de Olympische Spelen, al is die nu wel binnen handbereik. Als er nog één dubbeling voorkomt bij de eerste tien plekken, schuift ze door naar de geplaatste namen. In totaal mogen er negen schaatssters naar Milaan. Kok plaatste zich al op twee onderdelen.

