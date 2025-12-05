Topschaatsster Marijke Groenewoud (26) heeft dit seizoen tot nu toe een beetje in de marge gepresteerd en in elk geval niet op het niveau dat we van de Friezin zijn gewend. Ze denkt dat ze inmiddels klaar is om weer als vanouds mee te doen om de prijzen.

De derde World Cup van dit olympisch seizoen is begonnen. Het schaatswereldje is neergestreken in Heerenveen om in ijspaleis Thialf het publiek op de banken te krijgen. Groenewoud kwam op de openingsdag uit in de B-groep van de 5000 meter en werd daarin tweede.

'In orde'

"Mijn laatste ronde, 31,5, was supergoed", zegt ze in gesprek met Schaatsen.nl. "Ik ben prima in orde. Morgen de A-groep 1500 met een vol Thialf, dat is meer mijn ding", zegt de tweevoudig wereldkampioene op de massastart.

Sanne in 't Hof won de B-groep en ze was 2,6 seconden sneller dan Groenewoud. "Ik wil niet zeggen waardeloos, maar het was zeker geen goede rit", zegt de nummer twee. "Ik begin normaal wel vlot en dan loopt het op. Vandaag deed ik het andersom, maar op deze manier beginnen is te langzaam."

Groeien in het seizoen

Ze verwacht en hoopt in het seizoen te groeien. Eind december komt het eerste belangrijke moment, want dan moeten startbewijzen worden verdiend bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi. "Als we die stijgende lijn doorpakken is het prima. Uiteindelijk werk ik toe richting het OKT en daar moet het gebeuren. Maar ik wil niet waardeloos rijden, en dat deed ik wel de afgelopen weken", erkent ze.

Trainer Arjan Samplonius van Team Albert Heijn-Zaanlander plaatste onlangs wat relativerende woorden over het belang van schaatsen en topsport. "Ach, uiteindelijk zijn we slechts bezig met een spelletje, hè. Zeg ik ook weleens tegen Jillert. We kunnen ons heel druk maken over van alles, het blijft maar entertainment", zei hij.

Entertainment

Groenewoud reageert: "Dat is Arjan. Hij zegt wat hij denkt en gooit het er soms gewoon uit. Voor het publiek is het misschien wel entertainment. Maar nee, voor ons is het een zaak om te winnen en totaal geen entertainment."

Ze vroeg om opheldering bij haar trainer. "O, heb ik dat gezegd?", zo reageerde hij. Groenewoud zegt: "Daarmee is de kous zo’n beetje af."