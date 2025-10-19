Bij pas de vierde keer op het ijs dit seizoen was het zaterdag meteen raak voor topschaatsster Marijke Groenewoud. De Nederlandse won meteen de marathon in Amsterdam tijdens de Jaap Eden Trofee. Na afloop sprak ze zich uit over een moeilijke keuze die haar en haar team Albert Heijn-Zaanlander te wachten staat in dit olympische jaar.

De marathon is geen olympisch onderdeel en dus van ondergeschikt belang in dit belangrijke seizoen, met in februari de Olympische Winterspelen in Milaan. Zou je denken. Groenewoud ziet het liever anders. “De combinatie van marathon en langebaan is supergoed, dus ik hoop dat als het uitkomt ik aan de start kan komen bij de marathon. Die rij ik liever dan een trainingswedstrijd in Thialf. Hier is tenminste iets te winnen", zegt ze in gesprek met schaatsen.nl.

'Ik vertrouwde er nog niet helemaal op'

Maar natuurlijk gaat voorlopig de langebaan boven de langste afstand. Tot aan de jaarwisseling dient er gekwalificeerd en gepresteerd te worden richting Milaan. Nu paste de Jaap Eden Trofee nog prima in de planning, maar dat wordt al snel anders. Groenewoud geniet nu vooral van de momenten dat het nog kan. "Tijdens de wedstrijd voelde ik me gelukkig fit", zei de Friezin na een uitputtend trainingskamp in Toscane. "Veel mensen schrijven vooraf mijn naam al op, maar ik vertrouwde nog niet helemaal op mijn sprint."

'Misschien dat ik die nog mee pak'

Het was genoeg voor de zege, want ze hield Kim Talsma achter zich. “Natuurlijk heeft Marijke de naam en heeft ze al heel veel gewonnen. Daar moet ik me tegenover bewijzen, maar ik denk niet dat het onmogelijk is om haar te verslaan", zei de nummer twee van de marathon in Amsterdam. Hoeveel kansen ze krijgt om het op te nemen tegen Groenewoud, is afhankelijk van het langebaanseizoen. “Volgende week in Utrecht ben ik er sowieso nog bij en misschien dat ik die in Leeuwarden tijdens het NK nog mee pak. Maar ik hoop dat de langebaan zo goed gaat dat ik daarna weinig marathons rijd", is Groenewoud ook eerlijk.

NK afstanden

Groenewoud wil eind oktober op de NK afstanden een gooi doen naar de nationale titels op de 1500, 3000, en 5000 meter. Daarnaast is ze ook nog favoriet op de massastart en in de ploegenachtervolging kan ze ook van belang zijn. Op de NK afstanden zijn ook de wereldbekertickets te verdelen, die weer belangrijk zijn voor de Olympische Spelen.