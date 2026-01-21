Femke Kok is het olympisch seizoen goed in vorm. Ze lijkt telkens weer met gemak naar een overwinning te schaatsen op de sprintafstanden. Toch voelde ze zich in het verleden weleens minder goed op het ijs. Op haar zestiende zocht ze daarom hulp van een psycholoog. "Ik scheld mezelf dan verrot."

Dat vertelt de topschaatsster in gesprek met Helden Magazine. "Op het mentale vlak heb ik grote stappen gemaakt en dat is ook zeker een van de redenen waarom het nu zo goed gaat", zegt de 25-jarige. "Rond mijn zestiende zaten de zenuwen me af en toe behoorlijk in de weg."

"Dat ging tot overgeven aan toe", vervolgt Kok. Daarom schakelde ze hulp in. "Met behulp van een psycholoog ben ik van die ergste zenuwen afgekomen." Maar er is nog steeds spanning. "Ik voel die kriebels nog wel voor elke wedstrijd, maar ze blokkeren me niet meer. Sterker, ik heb ze juist nodig."

Het houdt haar namelijk ook scherp. "De 500 meter is een afstand waarbij elk foutje fataal kan zijn, ik moet daarom heel erg gefocust zijn", legt ze uit. De schaatsster van Team Reggeborgh heeft ook bepaalde rituelen voor een race om zich rustig te houden. "Ik probeer in aanloop naar een wedstrijd goed op mijn ademhaling te letten. En ik heb geleerd om heel erg in het ‘nu’ te zijn, niet op voorhand bezig te zijn met het resultaat. Ik ben alleen bezig met de dingen die ik moet gaan doen."

Transformatie

Ze heeft daarbij ook inspiratie gehaald uit topatlete Femke Bol. "Zij heeft een keer gezegd dat ze voor een race een soort gedaantewisseling ondergaat, dan verandert ze in Killer Fem. Dat herken ik", zegt Kok. "Bij mij gaat er een knop om, ik word echt een andere Femke."

"Ik heb het wel moeten leren om te transformeren in die andere Femke", vervolgt ze. "Vroeger was ik vaak te lief. Dat het nu wel lukt, heeft deels te maken met ervaring en leeftijd. Maar het komt ook doordat ik me veel beter heb leren afsluiten. Ik moet alleen met mezelf bezig zijn, niet met mijn tegenstander of met verwachtingen."

Bovendien heeft ze geleerd om niet te lang blijven hangen in foutjes die ze maakt, als ze dat wel doet 'gaat ze ten onder'. "Heel belangrijk is dat ik dingen snel uit m’n systeem kan filteren. Ik kan altijd een misslag hebben in de eerste meters of in de bocht. De kunst is om me dan niet van de wijs te laten brengen, gefocust te blijven", aldus Kok.

'Ik scheld mezelf dan verrot'

Maar ze baalt er dan wel flink van. "Dan heb ik even een error. Ik scheld mezelf dan verrot. Vaak helpt het zo’n moment me juist ook om mezelf weer op scherp te zetten.”

