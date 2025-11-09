Marijke Groenewoud is niet te kloppen op de marathon. Zaterdag won de schaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander de vierde race om de Daikin Marathon Cup.

In Thialf bleef Groenewoud na 80 rondjes Kim Talsma en Jet Fransen voor. Talsma is wel de leider in het klassement, wat er ook mee te maken heeft dat Groenewoud de derde marathon oversloeg.

Michelle Uhrig de ijsprinses

Het waren niet louter Nederlandse vrouwen die in Thialf te Heerenveen de ijzers onder bonden. Op plek elf finishte Michelle Uhrig uit Duitsland. De 29-jarige Eisprinzessin, zoals ze zich noemt op Instagram, was present bij de Olympische Winterspelen van 2018 en 2022 en richt zich de laatste jaren vooral op de massastart.

Uhrig vertelt aan Schaatsen.nl dat ze zich dit olympisch seizoen ook wil plaatsen voor de reguliere afstanden weldra bij de Winterspelen in Milaan. Ze kwalificeerde zich echter niet voor de Duitse kampioenschappen en moest daarna een nieuwe route uitstippelen voor dit seizoen. Ze koos voor het Nederlandse marathoncircuit.

Regels

Tijdens de wedstrijd had Uhrig op het ijs contact met Groenewoud. De twee kennen elkaar al van de massastarts bij de World Cups. "Ze zat in de kopgroep, maar wist niet wat de regels waren voor het afsprinten”", legt Groenewoud uit. "Toen heb ik haar onderweg maar even bijgespijkerd."

Logeeradres

De coach van Uhrig is Alexis Contin, een Franse oud-schaatser die vierde werd op de 10.000 meter bij de Olympische Winterspelen in 2010 (met de befaamde foute wissel van Sven Kramer op die afstand). Hij steunt de beslissing van Uhrig om marathons te rijden.

In Nederland kan de Duitse ook wel ergens terecht om te pitten. "Zoveel mensen ken ik niet in Nederland, maar als 14-jarig meisje heb ik meegedaan aan de Vikingrace", zegt ze. "Toen verbleef ik bij de familie Van der Wal in Bant. Een paar weken terug vroeg ik ze of ik spontaan mocht langskomen, en nu woon ik tijdelijk weer bij hen in huis."