Suzanne Schulting gaan we meerdere keren terugzien op de Olympische Winterspelen. De meervoudig kampioene plaatste zich eerst voor de langebaan via het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en deed vervolgens mee aan het NK shorttrack. Daar deed ze het zó goed, dat de Selectiecommissie Shorttrack van de KNSB (SCST) haar meeneemt naar Milaan.

Bij de WK shorttrack van 2024 in eigen land brak Schulting haar enkel. Het zorgde ervoor dat ze haar favoriete discipline in het daaropvolgende jaar niet uit kon voeren. De drievoudig olympisch kampioene koos daardoor voor de langebaan, waar ze wel haar slagen af kon maken. Dat beviel Schulting, want in haar eerste werd ze derde op de EK sprint en won ze de wereldtitel op de teamsprint.

Voor dit olympische seizoen hakte Schulting de lastige knoop door om weer voor de langebaan te gaan. Dat pakte in eerste instantie minder uit, aangezien ze zich niet wist te plaatsen voor de World Cups. Toch piekte Schulting eind december op het OKT, door tweede te worden op de 1000 meter. Daarbij hielp het dat topfavoriete Jutta Leerdam ten val kwam - zij kreeg later nog een aanwijsplek.

Succesvolle rentree bij het shorttrack

Kort na het OKT was Schulting voor het eerst terug op de korte baan. Voor haar plezier deed ze mee aan het Nederlands kampioenschap in Leeuwarden. Daar werd ze zaterdag derde op de 1000 meter. Een dag later pakte ze zelfs de nationale titel op de 1500 meter. Daarmee maakte ze een statement richting de KNSB, dat op dat moment nog niet de selectie voor de Winterspelen bekend had gemaakt.

Kort na het NK rolden de namen van Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap naar buiten. Dus bleef er nog één plek over. Schulting zat dagenlang vol spanning in de wachtrij, maar kreeg donderdag groen licht.

Verklaring KNSB

"Het NK Shorttrack was geen selectiewedstrijd. Niettemin was het knap wat Suzanne heeft laten zien en dan vooral op de 1500 meter. Daarbij is ze zesvoudig olympisch medaillewinnaar en heeft ze natuurlijk een schat aan ervaring op het shorttrack-ijs", verklaarde KNSB-directeur Remy de Wit de keuze voor Schulting.

Bondscoach Niels Kerstholt droeg vier namen voor, die van de zusjes Velzeboer, Poutsma en Deltrap. Door de keuze voor Schulting valt Diede van Oorschot buiten de boot. Kerstholt: "We leven uiteraard met Diede mee. We hebben met ons team veel tijd in de relay geïnvesteerd en het is altijd pijnlijk als een teamlid afvalt."

Schulting niet naar EK shorttrack

De langebaan heeft bij Schulting de voorkeur, daar is haar programma ook op ingesteld. Ze slaat dan ook de EK shorttrack in Tilburg (16-18 januari) over. Na haar 1000 meter op de Winterspelen op 9 februari sluit ze aan bij de shorttrackploeg.