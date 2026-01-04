De terugkeer van Suzanne Schulting op de shorttrackbaan heeft op de slotdag van de NK een spectaculair vervolg gekregen. Waar haar rentree eerder vooral werd gezien als een eerste test op de kortere schaatsbaan, liet de meervoudig olympisch kampioene in Leeuwarden zien dat ze direct weer om de prijzen kan meestrijden.

Schulting greep zondag de titel op de 1500 meter. In een enerverende finale ging het halverwege bijna mis, toen ze in het gedrang haar balans verloor en even wankelde. Met een knappe correctie voorkwam ze een val, waarna ze zich razendsnel herpakte en zich opnieuw naar voren werkte.

Suzanne Schulting drukt stempel op indrukwekkende rentree

In de slotfase toonde Schulting haar ervaring en race-inzicht. In de laatste ronde plaatste ze haar aanval, ging ze voorbij Zoë Deltrap en ging ze op de finishstreep ook Michelle Velzeboer nog voorbij. Daarmee bekroonde ze haar rentree op indrukwekkende wijze met goud, onder toeziend oog van haar vriend en topschaatser Joep Wennemars samen met zijn vader Erben.

Het succes op zondag kwam niet uit de lucht vallen. Een dag eerder stond Schulting bij haar eerste wedstrijddag al op het podium door brons te pakken op de 1000 meter. Toen sprak ze nog voorzichtig over gevoel en wedstrijdritme, maar met de titel op de 1500 meter liet ze zien dat ze ook over meerdere races en afstanden direct competitief is.

Gaat Schulting op voor combi met korte- en langebaan?

De omstandigheden op de slotdag gaven de titel extra lading. Xandra Velzeboer verscheen niet aan de start en koos na overleg met haar team bewust voor herstel na een zwaar trainingsblok richting de Olympische Winterspelen. Die keuze maakte de strijd opener, maar Schulting moest de kans alsnog zelf afdwingen én deed dat overtuigend.

Voor Schulting komt de titel op een belangrijk moment in het seizoen. De 28-jarige topschaatsster heeft haar olympische ticket op de langebaan al veiliggesteld en staat in Milaan aan de start op de 1000 meter. Met haar prestaties op de NK shorttrack laat ze zien dat ook haar terugkeer op het shorttrackijs sneller vorm krijgt dan vooraf werd verwacht.

Selectie shorttrack Olympische Winterspelen

Of deze titel ook leidt tot deelname aan de Winterspelen als shorttrackster ligt nu bij bondscoach Niels Kerstholt en de selectiecommissie van de KNSB. Zij beslissen uiterlijk maandag welke vijf rijdsters Nederland vertegenwoordigen in Milaan. Eén ding is duidelijk: Schulting heeft zich met dit NK nadrukkelijk terug in de discussie gereden.