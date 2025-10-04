Topschaatsster Suzanne Schulting heeft zichzelf flink uitgedaagd tijdens het NK Clubs. Daar reed ze een andere afstand dan normaal in een persoonlijk record. De 28-jarige gaat na die prestatie vol enthousiasme het nieuwe seizoen in.

Het NK Clubs brengt zaterdag veel fans naar Thialf. "Mooi om zoveel enthousiaste jonge kinderen te zien." Ze geniet van het toernooi, waarin de toppers samen rijden met opkomende talenten voor hun schaatsclub. "Dat kan heel inspirerend zijn voor de jonkies."

Het toernooi is zeven jaar geleden bedacht door ex-schaatser Sicco Janmaat. Het doel is dat schaatsclubs tegen elkaar strijden om zo ook van elkaar te leren. Elke club kiest per afstand een van zijn schaatsers, zowel bij de mannen, vrouwen als junioren. Dat leidt tot een puntenverdeling per afstand en een eindklassement. Hoe meer punten, hoe beter.

'Grenzen verleggen'

Schulting deed mee aan de 3000 meter, een afstand die ze normaal niet rijdt. "Dat is eigenlijk om mezelf uit te dagen en mijn grenzen te verleggen. Ook om te kijken hoe goed ik conditioneel in elkaar zit. Het is leuk om nieuwe dingen te proberen. Dus eigenlijk vooral uit enthousiasme."

De uitdaging beviel goed. "Ja ik ben wel tevreden." Ze reed een persoonlijk record van 4:13.22 en werd daarmee tweede op de 3000 meter. Een mooi resultaat voor Stokvisdennen, de club waarvoor Schulting het NK rijdt. Ze werd gescout door haar vriend Joep Wennemars, zo grapte hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Oorspronkelijk is het niet mijn oude club." Haar schoonfamilie is er echter helemaal ingeburgerd. Derk Jan Wennemars (opa van Joep en vader van Erben) is kort na de oprichting van de club in Dalfsen (1968) in het bestuur getreden. "Zij hebben me gevraagd. Bij mijn eigen club was de afstand al vergeven."

Winterspelen

Het toernooi is een mooie start van het seizoen. Vanaf nu gaat de focus vooral op plaatsing voor de Winterspelen van Milaan. "Ik kijk er naar uit en ben enthousiast. Natuurlijk is het spannend, dat is het voor iedereen. Maar ik heb er wel heel veel zin in."