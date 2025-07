Bij Team IKO-X²O spat het plezier er vanaf. Joy Beune en Pien Hersman zijn niet alleen teamgenoten, maar ook dikke vriendinnen. In de kleedkamer, op het ijs en zelfs op Snapchat is het lachen, plagen en elkaar scherp houden, vertellen ze in de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

“De eerste weken zonder Robin Groot waren wel gek", vertelt wereldkampioene Beune over het recente vertrek uit de schaatssport van haar vriendin en teammaatje. “Ze was altijd aanwezig. Niet lullig bedoeld, maar als er dan iemand wegvalt die sowieso niet stil is, dan valt dat natuurlijk op.”

Toch is het contact met Groot nog steeds goed. “Die band blijft. Je hebt zeker wel contact met elkaar", zegt Beune. Hersman vult aan: “We spreken gewoon elke dag. We hebben ook zo’n snapgroep met elkaar. Daar wordt ook elke dag ingestuurd. Dat is ook wel gezellig.”

'Echt heel blij mee'

Beune: “We zijn een kleine groepje, maar het is ontzettend hecht. We hebben allemaal dezelfde doelen, we willen allemaal hetzelfde, alle neuzen staan dezelfde kant op. Buiten het harde werken om hebben we ontzettend veel plezier, daar ben ik echt heel blij mee.”

Dat onderlinge plezier uit zich ook in een hoop plagerijtjes. “Wij maken elkaar de hele dag wel een beetje belachelijk", zegt Hersman. “Niet gemeen bedoeld hoor. Maar bijvoorbeeld: we hebben hier zo’n boekje met je grootste prestaties. Bij mij staat dan: Nederlands kampioen neo’s. En bij haar: wereldkampioen 1500 meter en team pursuit. Daar kan ik hartstikke om lachen.”

Toch zijn er ook onderdelen waar Hersman haar oudere teamgenoot de baas is, vertelt Beune eerlijk. “Vanmorgen was al die pers bij de atletiektraining. Ik sta echt voor lul dan voor mijn gevoel. Ik ben niet zo goed als de sprinters. Ik zie niet op tegen de sprinttraining, maar ik lijk gewoon echt slecht vergeleken met hen."

"Dan voel ik mezelf ook echt slecht", erkent Beune. "Maar het is gewoon eerder dat ik er tegenop zie omdat ik het niet zo goed kan. Dat is frustrerend. Maar ik probeer echt van hen te leren en dat maakt het wel weer leuk.” Hersman: “Voor mij zijn dat dan de lange fietsritten. Dat doe ik ook niet zoveel hoor.”

'Heel veel onderonsjes'

Toch is Joy heel tevreden met de mix van sprinters en lange-afstandsrijders binnenTeam IKO-X²O. “Nee, zeker. Ik ben er wel heel blij mee. Als ze bij ons willen aansluiten dan kan het, en als ik bij hen wil aansluiten dan kan dat.” De onderlinge verschillen maken het team volgens haar juist sterker. “Ik vind het ook fijn dat ik bij hen kan aansluiten, dat ik van hen kan leren. En ook op het ijs. (gegniffel) We hebben ook heel veel onderonsjes.”

Beune lacht mee: “Je moest zo’n polaroid maken van jezelf. We hadden met z’n tweeën een foto gemaakt en in dat boek geplakt. Allemaal vragen erbij. Wat zijn dan je grootste prestaties?”

“Of die reel met dat handenklappen, dan word ik in de maling genomen”, vervolgt Hersman, waarbij ze refereert aan een filmpje dat Beune had gemaakt en Hersman nadat ze in haar handen klapte in een klein grijnzend meisje veranderde. “Die kan ze nog terug verwachten”, zegt Hersman met een gespeeld kwaadaardig lachje.

'Zo lief'

Maar de waardering voor elkaar is oprecht. Zo kijkt Beune met bewondering naar hoe Hersman als ‘jonkie’ de pers professioneel te woord staat. “Het verschil tussen ons is dat ik op jouw leeftijd echt niet zo goed interviews kon doen als jij nu kan. Ik vond dat heel spannend. Maar jij verwoordt dingen echt goed.”

Hersman, gecharmeerd: “Zo lief.” Beune: “Dat doet ze hartstikke goed. En dat moet je zo blijven doen.”

Luister de podcast

Joy Beune was samen met ploeggenote Pien Hersman te gast in de Sportnieuws.nl podcast Schaats Inside. Vanaf vrijdagochtend is het hele gesprek terug te vinden in je favoriete podcastapp en hieronder te bekijken.