Schaatsster Pien Hersman besloot zichzelf een iets ander uiterlijk aan te meten en postte de resultaten trots op Instagram. Op de kiekjes komen positieve reacties. Het leidde zelfs tot een afspraak met een schaatscollega.

"Ik heb besloten om mijn krullen eens een keer te waarderen", zo schrijft de dochter van ex-schaatser Martin Hersman. Op enkele foto's laat ze haar kapsel zien. "Vertel me je favoriete tips voor het behandelen van krullen."

'Wanneer?'

Robin Groot, de onlangs gestopte schaatsster die ook deel uitmaakte van Team IKO X20, reageert zo: "Ik vind leuk", met een hartje. Papa Martin ziet gelijk iemand anders terug in zijn dochter: "Zo lijk je op je moeder". En moeder Colette Zee vindt: "Krullen zijn voor altijd." Haar tennissende vriend Jesper de Jong houdt het bij wat hartjes.

Joy Beune, wereldkampioene 1500 en 3000 meter, reageert zo: "Wanneer mijn haar dan?" Hersman nodigt haar uit: "Kom dan!" En Beune, de vriendin van topschaatser Kjeld Nuis, kan niet wachten: "Joepieeee! Want ik vind die van jouw heel mooooi." Daarna vat Hersman nog even de plannen samen: "Jouw krullen gaan we doen."

Topschaatsster Pien Hersman deelt foto vanaf 'andere baan', maar er valt nog iets anders op Pien Hersman stapte donderdag het zomerijs van Thialf op. Dat deed de topschaatsster niet in gebruikelijke vorm, want zij bond shorttrackschaatsen onder. 'Een andere baan', schreef ze bij een foto op Instagram. Maar dat is niet het enige wat opvalt.

Contract

Onlangs verlengde Hersman haar contract bij Team IKO X2O. In gesprek met Schaatsen.nl gaat Hersman verder in op haar langere dienstverband bij IKO-X2O. "Omdat mijn oude contract nog tot 2026 liep, had ik niet verwacht dat het nu al ter sprake zou komen", begint ze eerlijk. "Heel fijn dat de coaches zo het vertrouwen in mij uitspreken. Ik hoefde zelf niet te twijfelen over het aanbod. Onze samenwerking gaat heel goed. Bovendien geeft het rust dat ik nu al weet waar ik na de Spelen rijd", laat Hersman weten.

Ook destijds was er interactie op Instagram tussen Beune en Hersman. "Dit meen je niet?? Ik wist hier niks van!!", schrijft Beune, waarna Hersman met een knipoog reageert: "Je bent nog niet van mij af." Dat de twee vrienden toch al langere tijd op de hoogte waren van het mooie nieuws, blijkt wel uit de reactie die volgt van Beune. "Geintje natuurlijk!!!", stelt de topschaatsster, die duidelijk uitkijkt naar een langere samenwerking met Hersman.