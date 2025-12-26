Het olympisch kwalificatie toernooi is op tweede kerstdag begonnen. Daar zijn de tickets voor de Winterspelen van 2026 in Milaan te winnen. De KNSB (Nederlande schaatsbond) maakte in aanloop naar het kwalificatietoernooi namelijk de beruchte matrix voor het OKT bekend. Aan de hand van deze matrix wordt bepaald welke Nederlandse schaatsers mogen afreizen naar de Olympische Spelen van Milaan. Kijk hieronder de actuele stand.

De matrix is bepaald en opgesteld door de selectiecommissie van de KNSB. De volgorde van het schema is gebaseerd op de afstanden waarop de commissie denkt dat de Nederlandse topschaatsers het meeste kans maken op een medaille op de Spelen in Italië.

In totaal mag Nederland negen mannen en negen vrouwen afvaardigen naar Milaan. De matrix is dus de volgorde waarop bepaald wordt welke schaatsers meemogen. Stel dat een schaatser meerdere plekken op de matrix invult, schuift de plek voor de Spelen door naar de schaatser een plek lager.

OKT matrix mannen

Massastart (aanwijsplek) 1.000m (nummer 1) 500m (nummer 1) 1.500m (nummer 1) 1.000m (nummer 2) 5.000m (nummer 1) 1.000 m (nummer 3) 5.000m (nummer 2) 1.500m (nummer 2) 10.000m (nummer 1) 500m (nummer 2) 1.500m (nummer 3) 5.000m (nummer 3) 500m (nummer 3) 10.000 (nummer 2)

Wat bij de matrix bij de mannen opvalt, is dat de nummer één plek wordt ingevuld door een aanwijsplek voor de massastart. Jorrit Bergsma won dit seizoen al twee massastarts in de World Cup, hierdoor denkt de selectiecommissie dat de Nederlandse mannen op dit onderdeel de meeste kans maken op een gouden medaille in Milaan. Mocht Bergsma zich dus niet plaatsen via de 5000 of 10.000 meter, gaat hij waarschijnlijk alsnog naar de Spelen via deze aanwijsplek.

Verder wordt bij de mannen vooral ingezet op de korte en middellange afstanden. Zo wonnen Jenning de Boo en Kjeld Nuis in de World Cup eerder dit seizoen al meerdere medailles op de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter.

OKT matrix vrouwen

500m (nummer 1) 1.500m (nummer 1) Massastart (aanwijsplek) 3.000m (nummer 1) Femke Kok - 1.000m (nummer 1) 5.000m (nummer 1) Suzanne Schulting - 1.000m (nummer 2) 5.000m (nummer 2) 1.500m (nummer 2) 3.000m (nummer 2) 500m (nummer 2) 500m (nummer 3) 3.000m (nummer 3) 1.500m (nummer 3) Naomi Verkerk - 1.000m (nummer 3)

Bij de vrouwen was het niveau tijdens de eerste vier World Cups zeer sterk. Daarom is de matrix voor de vrouwen breed uitgezet door de selectiecommissie. De meeste kans op olympisch goud wordt geacht aan Femke Kok op de 500 meter. Zij won dit seizoen elke 500 meter waaraan zij meedeed. Daarom staat deze afstand op plek één op de matrix.

Bij de 1000 meter (plek vijf van de matrix) was Jutta Leerdam topfavoriete. De winnares van zilver op de Spelen van 2022 kwam echter hard ten val en moet hopen op een aanwijsplek.

Het OKT wordt van 26 december tot en met 30 december verreden in Thialf. De Olympische Spelen vinden plaats van 6 februari tot en met 22 februari.

