Veel lof voor goud gelakte Joy Beune ondanks 'te veel aandacht' voor schaatssport: 'Ik wil niets afdoen aan de prestaties'

De WK afstanden zijn in volle gang en dat valt ook op buiten het schaatsen. Robert Maaskant vindt het goud van Joy Beune op de 3000 meter een knappe prestatie. Wel plaatst de trainer van Helmond Sport in de Sportnieuws-podcast De Maaskantine ook een kanttekening bij de schaatssport.

De WK afstanden waren onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Eerder maakte Maaskant weleens grapjes over andere sporten. Zoals darts of hardlopen. Maar het schaatsen had hij toch ook zelf naar gekeken. "Zo chauvinistisch ben je dan ook wel weer", begon presentator Rick Kraaijeveld. Vervolgens liet Maaskant weten hoe hij echt over schaatsen denkt.

"Het is niet mijn favoriete sport, maar ik heb enorm veel respect voor die sporters, want ik weet hoe hard het gaat en hoe hard je ervoor moet trainen. Wat mij betreft is de aandacht alleen wat te veel, maar goed dat zegt men over voetbal ook." Dat er meer aandacht voor voetbal is, is volgens hem logisch te verklaren. "Daar zitten de tribunes vol en kijken miljoenen of miljarden mensen naar. Schaatsen is echt een lokale aangelegenheid."

Beluister hier de achtste aflevering van De Maaskantine

Een verdwaalde Canadees

Hij sprak over het niveau van de schaatssport en het viel hem op dat er snel nieuwe schaatsers opkomen, die de gevestigde orde aanvallen. "Ik heb altijd het idee - en dan wil ik niets afdoen aan de prestaties die geleverd zijn - dat als er een verdwaalde Canadees langs een bevroren plas water loopt en dan schaatsen aantrekt, dat hij gelijk iedereen helemaal gek schaatst."

Deze opmerking leidde tot verbazing bij de presentator. "Haha, nou ja zeg. Robert, wat zeg je nou?" Maar de voetbaltrainer wilde zijn gelijk halen met het voorbeeld van de jonge Amerikaan Jordan Stolz die de schaatswereld blijft verbazen. "Hij komt ook uit het niks, dat gebeurt dus wel vaker."

Toch plaatst Maaskant een extra kanttekening plaatsen. "Het is wel knap en de mensen in Thialf zijn altijd enthousiast. Het is natuurlijk een klein, sfeervol stadionnetje. We praten natuurlijk niet over twintigduizend mensen die daar zitten. Het stadion bij ons bij Helmond Sport is ook klein."

Gouden nagellak

Maaskant gaf aan dat hij het heerlijk vindt als er Nederlanders bij een sport komen bovendrijven, hoe klein de sport dan ook is. "In Duitsland of Oostenrijk hoor je een stuk minder over schaatsen, daar gaat het over skiën. Maar zo'n prestatie van Beune is geweldig, zeker als je de verwachtingen waarmaakt."

Beune was zelf sowieso vol zelfvertrouwen. Ze had haar nagels goud gelakt, alsof ze wist wat er stond te gebeuren. "Ik vind dat wel mooi, ik hou er wel van. Een klein beetje flair mag er wel bij. Dat zie je met Jutta Leerdam ook. Ondanks dat zij heel goed kan schaatsen, is het imago belangrijker geworden dan de prestaties. Entertainment en sport kan prima gemixt zijn, zolang je de prestaties maar blijft leveren."

