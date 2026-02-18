Midden in het olympische schaatsgeweld heeft Team Essent een mooie slag geslagen. Talent Chloé Hoogendoorn, al goed voor zilver op de EK afstanden dit jaar, blijft tot minimaal de zomer van 2028 aan de roze ploeg verbonden. De schaatsster uit Woubrugge is dolblij met de deal.

"Ik vind het heel leuk dat ik langer aan dit mooie team verbonden blijf", zegt Hoogendoorn. "Ik heb er een supergoed gevoel bij. Ik heb fijne teamgenoten, een goede klik met de begeleiding en alles is tot in de puntjes geregeld. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat ik grote stappen in mijn ontwikkeling heb gezet. Ik zit hier helemaal op m'n plek."

Doorbraak

Dit seizoen lijkt haar doorbraak definitief te zijn geworden, met drie persoonlijke records op het OKT en medailles op de EK afstanden. Ook zag Nederland haar in actie op de gemengde aflossing tijdens de World Cup in Calgary, waar ze met Wesly Dijs een nieuw wereldrecord reed. Haar trainer Jac Orie ziet dan ook veel potentie bij Hoogendoorn.

'Veelbelovend'

Orie is blij dat Hoogendoorn langer aan het team verbonden blijft. "Chloé heeft de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Ze is leergierig en past goed binnen ons team. Ik ben ervan overtuigd dat ze in de toekomst de structurele aansluiting kan vinden met zowel de nationale als internationale top. Haar optreden op het EK en tijdens de World Cups was tot nu toe veelbelovend."

'Ik zat er maar nét naast'

"Ik ben erg blij met hoe het seizoen tot nu toe verloopt. Het EK en het OKT gingen goed en dat wereldrecord in Calgary was een geweldige ervaring. Van dat soort momenten geniet je als sporter. Natuurlijk is het jammer dat ik een paar keer net buiten het podium viel. Met een vierde en vijfde plaats bij het OKT zat ik er maar nét naast. Tegelijkertijd geeft dat enorm veel motivatie om de volgende stap te zetten."

NK sprint

Hoogendoorn (21) komt op de NK sprint weer in actie in Thialf. "Een vierkamp ligt mij goed en ik rijd het met veel plezier. Vorig seizoen pakte ik een bronzen medaille. Ik ga er alles aan doen om wederom de beste versie van mezelf te laten zien. Het wordt spannend, maar ik heb er superveel zin in."